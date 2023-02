Hozzányúl az EU a magyar autógyártáshoz is: mi fog történni vidéki autógyárainkkal?

Egy új uniós szabályozás mozgósítja az Autóipari Régiók Szövetségét, hogy társadalmilag igazságossá tegye az ipar úgymond zöldre való átállását. A járművek kibocsátására vonatkozó, újonnan elfogadott uniós rendelet az ipari átalakulás területi hatásaira összpontosít, és a szervezetet bízta meg a finanszírozási hiányosságok felmérésével. A megvalósításban komoly szerepet szánnak a vidéki területek városainak és régióinak is. A tervezet részleteiről ezért a Régiók Európai Bizottságát (CoR) kérdezte a HelloVidék.

A személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási szabványokról szóló legutóbbi rendeletben az európai jogalkotók teljes mértékben figyelembe vették a régiók és városok azon kérését, hogy az ipari régiókban fokozottan figyelembe kell venni a területi hatásokat. Ez különösen azokban a régiókban igaz, amelyek a digitális és a zöld átmenet kettősén mennek keresztül. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, ilyenek például az autóiparral rendelkező területek. Arra is emlékeztettek, hogy az autóipart nagymértékben érinti a zöld és a digitális átállás, amely 7,5 millió munkahelyet biztosít az autógyártásban és az autóipari szolgáltatásokban, ami a teljes európai foglalkoztatás több mint 6 százalékát teszi ki. A kibocsátásmentes és digitalizált járművekre való átállás nagymértékben kihat a regionális autóipari ökoszisztémákra és társadalmi-gazdasági struktúrákra.

Az Európai Parlament emellett megbízta az Európai Bizottságot, hogy a Régiók Európai Bizottsága Autóipari Régiók Szövetsége (European Committee of the Regions' Automotive Regions Alliance) által végzett munkára építve tegyen jelentést és számoljon be a finanszírozási igényekről, hiányosságokról az autóipari beszállítóipar igazságos átmenetének biztosítása érdekében. Az Európai Parlament képviselői elfogadták a javaslatot február 14-i plenáris ülésén. Az Európai Parlament emellett megbízta az Európai Bizottságot, hogy az Autóipari Régiók Szövetsége által végzett munkára építve készítsen jelentést az autóipari beszállítóipar igazságos átmenetének biztosítása érdekében felmerülő finanszírozási igényekről és hiányosságokról. Az Európai Parlament képviselői február 14-i plenáris ülésükön fogadták el a javaslatot, és a Régiók Európai Bizottságával együttműködve igyekeztek igazságos és méltányos átmenetet biztosítani a szén-dioxid-mentes közúti közlekedési ágazat felé.

A régiók és a városok most a nulla kibocsátású és digitalizált járművekre való átállás területi hatásvizsgálatát szorgalmazzák. Ezt a felhívást elfogadták az „új személygépkocsikra és új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási normáknak az Unió fokozott éghajlati törekvéseivel összhangban történő teljesítéséről” szóló rendelet végleges szövegében. A dokumentum most már arra szólít fel, hogy különös figyelmet kell fordítani „az ellátási lánc mentén működő mikrovállalkozásokra, valamint kis- és középvállalkozásokra (kkv-k), valamint az érintett régiókra és közösségekre gyakorolt hatására, amelyek az intenzív autóipar jelenléte miatt kiszolgáltatottabbak lehetnek".

Az európai jogalkotók ezen túlmenően központi szerepet szánnak az Autóipari Régiók Szövetségének, amelyet azzal a feladattal bíztak meg, hogy segítse az Európai Bizottságot a kkv-k és az átállás által leginkább érintett régiók szükségleteinek kielégítését célzó megfelelő pénzügyi intézkedések meghatározásában. Ezzel hivatalosan is elismerik a szövetség stratégiai szerepét a méltányos és igazságos átalakulás biztosításában.

Javában zajlik a strukturális átalakulás az autóiparban, és a régiók ezt már most érzik. A gyártókat és a beszállítókat egyaránt érinti. Az unióban csaknem 7,5 millió ember dolgozik az autóiparban és a beszállítói ágazatban Az ő munkakörnyezetük minden területen jelentősen meg fog változni a közeljövőben. Az Európai Bizottság kezdeményezte a jövőre vonatkozó ambiciózus célokat, ezért támogatnia kell a régiókat e célok elérése érdekében tett erőfeszítéseikben. Következésképpen az Autóipari Régiók Szövetsége az érintett területek igazságos és méltányos átmenetét szorgalmazza: szükségünk van egy olyan európai mechanizmusra, mint például az Igazságos Átmeneti Alap, amely célzott támogatást nyújt a régióknak a változás igazságossá és méltányossá tételéhez

– hangsúlyozta Thomas Schmidt, Szászország regionális fejlesztési minisztere és az Autóipari Régiók Szövetségének elnöke a javaslat kapcsán a Régiók Európai Bizottságának ülésén. A szövetség munkája az elkövetkező években különösen a humán és területi kihívásokra fog összpontosítani.

Az olyan, nagy autóiparral rendelkező régióknak, mint például Navarra, uniós támogatásra van szükségük a minőségi foglalkoztatást biztosító, rendezett ökológiai átmenet biztosításához. A közlekedési ágazatnak hozzá kell járulnia az unió fontos éghajlat-változási célkitűzéseihez, és az uniós alapok segíthetnek az autóipar átalakításában. Fontos, hogy elegendő időnk legyen a beruházások megvalósítására anélkül, hogy a munkahelyek és az életminőség sérülne. Kötelességünk segíteni ezt az átalakulást a munkavállalók átképzéssel történő védelmével. A képzési és átképzési programjaink támogatják az átképzés kihívásait, és biztosítják, hogy elkerülhető legyen a munkahelyek megszűnése és az egyenlőtlenségek növekedése

– emelte ki María Chivite, Navarra elnöke és a szövetség társelnöke.

A végleges jogalkotási szöveg felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy 2025 végéig jelentést nyújtson be arról, hogy milyen költségvetési és politikai eszközökre van szükség ahhoz, hogy ezek az átalakítások mindenki számára méltányosak legyenek. A jogalkotók arra kötelezik az Európai Bizottságot, hogy a jelentést a szövetség munkája alapján készítse el. A dokumentum megerősíti az unió rendeletben megfogalmazott ambiciózus éghajlat-változási céljait, ám hangsúlyozza, hogy igazságos átállási lehetőségeket kell találni.

Az Autóipari Régiók Szövetsége olyan régiók politikai hálózata, amelyek elkötelezettek az európai autóipar és beszállítóipar sikeres átalakítása mellett. A szervezet a Régiók Európai Bizottságának kezdeményezése, amely felismeri, hogy az unió éghajlati céljainak eléréséhez határozott fellépésre van szükség. Célja, hogy összehozza az erős autóipari ágazattal rendelkező területeket, amelyek aktív szerepet kívánnak játszani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítésében, és hozzá kívánnak járulni az európai zöld megállapodás céljainak eléréséhez. A szövetség jelenleg 31 részt vevő régióból áll.

Címlapkép: Getty Images