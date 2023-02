Érik egy újabb ársapka? Brutális ára lehet a hagymának, 800 forintot is elkérhetnek kilójáért

HelloVidék 2023.02.27. 09:15 Megosztom

Nemcsak a hagyma, az ára is csípheti tavasszal a szemünket. Egy év alatt már eddig is több mint kétszeresére emelkedett az ára, a kérdés már csak az, hogy hol a határ. Idehaza is komoly gondok lehetnek, miután visszaszorult a termesztés - olvashatjuk a G7 cikkében.

A hagyma drágulása mögött - írta a G7 - valójában markáns globális hatások állnak. A hagyma ára minden kontinensen rekordokat dönt. Egyszerre több fontos termelő és importőr ország mezőgazdaságát sújtotta extrém időjárás vagy természeti katasztrófa 2022-ben: a pakisztáni áradások, az észak-afrikai szárazság és a közép-ázsiai fagyok egyaránt negatívan hatott a terméshozamokra, és jelentősen megdobta a világpiaci árat. Ezt pedig már eléggé érezhetjük Magyarországon is. A vöröshagyma fogyasztói átlagára a KSH kimutatása szerint egy év alatt 278-ról 432 forintra nőtt idén januárra, de az áremelkedés azóta is folyamatos. A nagy áruházláncokban most már 580-600 forint egy kiló hagyma, másfélszer annyiba kerül, mint a krumpli. De még mindig messze a vége: piaci várakozások szerint tavaszra 700-800 forint lesz a hagyma kilója. A magyarországi hagymaár alapvetően a világpiaci folyamatoktól függ, mint máshol, hiszen a kilencvenes évektől bezuhanó hazai termelés már csak a hazai igények felét képes ellátni, januártól lényegében már csak importból (elsősorban Hollandiából és Ausztriából) lehet fedezni a szükségletet. Elképzelhető, hogy a globális hagymahiány több helyen már a műtrágya árrobbanásával is összefügg. A válság messze nem csak egyetlen zöldségre terjed ki. A FAO, az IMF, a Világbank és a WTO közös figyelmeztetése szerint a globális élelmiszerkínálat 2023-ban várhatóan három éves mélyponton lesz, a szegénység és tápanyaghiány pedig több évtizednyi javuló tendencia után újra súlyosbodik. Az ellátási láncok problémái, a klímaváltozás, a Covid-járvány, az emelkedő kamatokon keresztül jelentkező pénzügyi terhek és az ukrajnai háború precedens nélküli sokkot okozott a globális élelmiszerrendszerben, és ez a legkiszolgáltatottabbakat érinti a legsúlyosabban. Az élelmiszerinfláció továbbra is magas marad a világban, országok tucatjai kénytelenek megtapasztalni a kétszémjegyű inflációt – olvasható a nemzetközi szervezetek február elején kiadott közös állásfoglalásában. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!