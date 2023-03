Súlyos idők várnak a nyugdíjasokra? Mutatjuk, mire érdemes már most készülni

Ahogy Európa számos országa, Magyarország is szembesülni kényszerül az elöregedő társadalom problémáival az elkövetkezendő években, évtizedekben. A várható egészségügyi, gazdasági és szociális krízissel előszele már megérkezett, a válság pedig feltehetően folyamatosan mélyülni fog. A tényadatok azt mutatják, hogy Magyarországon egyre emelkedik az idősek száma, arányuk a teljes társadalmon belül szintén nő, mely folyamat várhatóan felgyorsul a következő évtizedekben. Ahogy a Pénzcentrum írja, az egészségügyi és szociális ellátórendszerre óriási terhet helyezhet a 21. században a rengeteg ellátandó idős - akiket fenyeget a demencia, az izoláltság, a depresszió és egyre inkább az elszegényedés réme is. Úgy tűnik a járvány óta csak meredekebben romló tendeciák 2023-ban is folytatódnak. A rekordinfláció és az energiaválság is csak ront a magyar idősek helyzetén.

Az elöregedő tárdalom problémája Magyarországon leginkább a jelenleg már nyugdíjas korú, illetve hamarosan nyugdíjba vonuló korosztályt érintik. Ezek a gondok eddig is jelen voltak Magyarországon és más jóléti társadalmakban, azonban a helyzet évről évre lassanként romlik. Gyarmati Andrea szociológus 2019-es tanulmányában kifejti, hogy a demográfiai változásokból fakadó gyors ütemű gondozási szükséglet-növekedésnek melyek a legmeghatározóbbb tényezői. Az általa felhasznált statisztikák alapján a portál megvizsgálta a jelenlegi helyzetet a legfrisebb elérhető adatok tükrében. Látható, hogy már most jelentős problémákkal küzd a 65 feletti korosztály, amelyek a jövőben egyre súlyosabbak lesznek. Ahogy a lap írja, a legnagyobb problémk között szerepel az, hogy egyre több az idős, miközben fogy a fiatal. De az is gondot okoz, hogy rengeteg idős magyar él egyedül. Tovább nehezíti a helyzetet az is, hogy egyre szegényebbek a magyar idősek, illetve sokan számítanak arra, hogy jöhet a "sírig tartó munka". Hogy milyen problémák merülnek fel ebben a korosztályban? Erről többet a Pénzcentrum teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!