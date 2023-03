Brutális árrobbanással indul a 2023-as esküvőszezon: erre számíthatnak a vidéki párok

Az elmúlt években számos nehézséggel néztek szembe nemcsak a házasulandó párok, hanem az esküvői szolgáltatók is. Nem elég, hogy a járványból épphogy, csak kilábaltunk, az idei évet beárnyékolja az infláció és a válság, ami miatt spórolásba kezdtek a jegyesek. A helyzet felmérése érdekében felkerestünk esküvői szolgáltatókat, hogy megtudjuk, milyen szezonra számítanak 2023-ban és hogyan próbálják meg átvészelni az évet.

Megkeresésünkre Abonyi Attila (dj) az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesületének alelnöke elmondta, hogy az esküvői szolgáltatókat sem kerüli el az ebben az évben tapasztalható nehezebb gazdasági helyzet. Ez kétirányból is tapasztalható. Egyrészt, mint magánemberek, nekik sem könnyebb a megélhetés, ők is érzik azokat a gazdasági tényezőket, amik nem teszik könnyebbé a megélhetést: rezsi, élelmiszer árak, infláció, stb. Másrészt mivel ugyan ezek a hatások jelentkeznek a házasulandó pároknál is, így mint szolgáltatók, szintén szembesülnek ezekkel a tényezőkkel. Mivel az esküvők költségvetésének talán a legjelentősebb eleme a helyszín, Catering, étel-ital és terembérleti kiadások, ezért természetesen a párok is a helyszíneket válasszák ki először. Mivel a tavalyi évben számos helyszín nem, vagy csak az év végén tudott ajánlatokat készíteni, így az összes többi szolgáltató kiválasztása is időben jelentősen későbbre tolódott. Ez megmutatkozik minden szektorban, ha az éves foglalások időarányos számát veszik alapul. Emellett természetesen a párok egy része sajnos sokkal jobban árérzékeny lett, mint az elmúlt években. Emiatt azonban sokan beleesnek abba a hibába, hogy csak az árak és nem a nyújtott szolgáltatások figyelembe vételével döntenek. Nem az ár-érték arányt vizsgálják. Ennek hatása sajnálatosan az olcsóbb szolgáltatások minőségében is sajnálatosan meg fog jelenni. Természetesen a szolgáltatói körök más-más százalékban érintettek a gazdasági hatások által, így nem lehet egyértelmű százalékos arányt említeni. Ami talán iránymutató lehet, hogy ha az infláció mértékét veszik figyelembe a szolgáltatások ellenértékének tekintetében. Véleménye szerint az egyik legrosszabb reakció egy szolgáltató részéről, ha árcsökkentéssel próbál reagálni, és így szeretné elérni a megfelelő számú esküvői megbízást. Ennek azonban egyértelmű minőségi visszaesés, és nehezebb megélhetés lesz a következménye. Az ilyen esetekben talán a legjobb megoldás, ha plusz szolgáltatások nyújtásával igyekeznek a pároknak segítséget nyújtani.

A szolgáltatók közül elsőként Reszegi Tünde szertartásvezető árulta el, nem tapasztalja, hogy kevesebb esküvő lenne az idén, mint 2022-ben, azonban tudatosabban választanak a párok, a referencia, a szolgáltatás tartalma és a szimpátia mellett, az ár kiemelten fontos szerepet tölt be a döntésekben. A megemelkedett költségeket, vagy legalábbis egy részét a szolgáltatók jellemzően tovább terhelik a megrendelőkre. Vannak olyan szolgáltatók, akiket sem a KATA változása, sem az energiaköltségek emelkedése nem érint, ők, hozzá hasonlóan megtehették, hogy nem emelték áraikat. A régiós különbségek a szolgáltatási díjak emelkedése után még nagyobbak lettek, jobban szétnyílik az olló, így egyre több vidéki szolgáltató kap lehetőséget a fővárosban, vagy a Dunántúlon is. A szolgáltatók részéről a "kitűnni a többiek közül" magatartás javasolt, ami többlet tartalmat jelent, plusz díj nélkül.

Másodikként Agárdi Gábor fotós osztotta meg tapasztalatait. Szerinte 2020-2021-ben a Covid alatt az emberek felélték a tartalékaik jelentős részét. Ezt követően jött a háború és az áremelkedések. Az emberek jó része kevesebb tartalék mellett nézett szembe a magasabb árakkal, így nagyon sokan, akik esküvőt terveztek, a 2 tanús megoldás mellett döntöttek. Azok, akik meg is tartják az esküvőjüket, ők se mernek előre tervezni, egyre inkább az utolsó pillanatra halogatják a foglalásokat. Szolgáltatási területenként eltérően kb. 20-25%-kal emelkedtek az árak. Catering, vendéglátás terén ahol az energia és élelmiszer árak emelkedése akár duplája is lehet a korábbi éveknek, ez az emelkedés magasabb. Fotós szolgáltatóként próbál folyamatosan magas minőséget és hozzáadott értéket képviselve szinten maradni. Szelfi robot kapcsán egy jelentősebb mértékű megújulást tervez, ez heteken belül elkészül és publikussá válik. Szerinte a túlélés éve lesz 2023, nagyon sok szolgáltató ki fog esni, végleg abbahagyja tevékenységét. Ez a folyamat már a Covid alatt elkezdődött, ez a válság csak az utolsó szög volt sokaknál a koporsóban. Félő, hogy a helyüket nem a képzett szakemberek fogják átvenni, hanem az "olcsójánosok".

Harmadikként Galgovszki L. András ceremóniamester válaszolt kérdéseinkre. Úgy gondolja, hogy az egyedül dolgozó és túl sok eszközt nem igénylő szolgáltatókat kevésbé érinti a spórolás, így a vőfély, ceremóniamester, szertartásvezető esetében nem mondható jelentős változás, kivéve az útiköltséget. A többi szolgáltatásnál mind a nyersanyagköltség, az energiaárak, munkabérek kifizetése és a logisztikai költségek is komoly terhet jelentenek. Így nem egyedi példa, hogy egy étterem X Ft-os esküvői árajánlata 2023-ra jelentősen megugrott. A házasulandó párok keresik az olcsóbb lehetőségeket minden téren. Ha van egy fő szolgáltató, amiből nem engednek, akkor a többiből próbálnak elvenni. Újdonság, hogy megszaporodtak az önszerveződő háztáji esküvők, illetve a kislétszámú esküvők, amik egy ebéddel vagy vacsorával vannak megoldva. Amennyiben sorrendet kellene felállítani akkor: fotós biztosan kell minden esküvőre, videós már kevésbé, ha az anyakönyvvezető rugalmas, akkor a szertartásvezető is háttérbe szorul, viszont ez a négy iparág stabilnak mondható. A dekoratőr munkája is fontos eleme az esküvőnek, így arra még áldoznak a párok. Az éttermeknél viszont már keresik az olcsóbb helyeket. Zenekar vagy DJ is szükséges, viszont itt már a mixelt szolgáltatók előnyt élvezhetnek. Akik háttérbe szorulhatnak a vőfély, ceremóniamester, és a grafikai munkát végzők (esküvőmeghívó készítők stb.)

Negyedikként Hajdár Rita virágdekoratőr és Eszszé tag elmondta, hogy sokan maguk készítik inkább a dekorációt, amelynek végén sokkal többet költenek, mintha szakemberre bízták volna. Bemutatóteremmel rendelkeznek, ahol minden kellék és kiegészítő az övék, így nem kell nagyon emelni az áraikon. Az élő virág drága, amiből nem tudnak engedni, de művirágokhoz kedvező áron juthatnak ügyfeleik. Van, akit nem zavar az ár, sokan próbálnak költséghatékonyak lenni, míg mások drágának tartják őket. Egyesek teljesen meg vannak elégedve az árral, mig másoknak már a közép ár is nehézséget okoz. Nemcsak dekorációval foglalkoznak, esküvői helyszínük is van, amit vezetnek, ezen kívül webshoppal rendelkeznek és kereskednek. Mindent is nyújtanak ügyfeleiknek: grafikai szolgáltatást, szertartást, élő- és művirágot, kiegészítőket stb.

Ötödikként Péter József esküvői táncoktató fejtette ki véleményét az idei évi szezonról. A 2023-as évi hatások mind a gazdasági, mind energetikai szinten erős hatással volt/van a szezonra. A fűtésük a tavalyihoz képest tízszeresére emelkedett, a gáz ára miatt be kellett kalkulálniuk. Sok tárgyalás és a tulajdonosok rugalmas hozzáállásával olyan konstrukciót sikerült kialkudni, hogy maximum 30%-ot emeltek az óráik árán, így nem elriasztva a leendő házasulandókat. Ügyeleik terén azt a változást tapasztalták, hogy sokat számít az ár, de az ajánlások a legfontosabbak. Már 2001 óta tanít esküvőkre táncolni embereket és ez sokat nyom a latba. Az ügyfelek természetesnek veszik az áremelkedést, de azért figyelik a mértékét. Szerinte ügyelni kell arra, hogy a talpon maradás mellett fontos a vevő elégedettsége is.

Hatodikként Turai István amatőr Dj elárulta, hogy az energiaválság eddig nem érintette, nem kérnek a párok, sem a helyek kisebb, kevesebb "fogyasztót, technikát". A párok tapasztalatai szerint inkább más szolgáltatókon spórolnak. Továbbfejlesztette a technikáját, ennek az ügyfelei örülnek, hisz magasabb szinten élvezhetik a zenét és a látványtechnika is folyamatosan újul! Szerinte, ahogy haladunk a főváros felé, egyre drágábbaknak a szolgáltatások, itt jön az, hogy nagy távolságokat kell megtenni, mert "vidékről olcsóbban megkapják a dj.-t." Egyre több a dj, ami híguláshoz vezetett. Reméli, hogy 2023 jobb lesz, mivel a Covid alatt elmaradt sok esküvőt elkezdték pótolni a jegyes párok. 2022-ben már érezhető volt, de 2023-ban egyre több megrendelése van.

Hetedikként Nagy Móni cukrász, mentes sütikészítő elmondta, hogy az energiaválság és infláció hatását nem vette észre ügyfelein, mivel úgy állnak hozzá, hogy egyszeri alkalomról van szó, ezért az legyen olyan, amilyet szeretnének. A mentes sütik alapból sem olcsók, így azok, akiknek ezek a termékek kellenek, ők kompromisszumok nélkül megrendelik. Kb. 15-20 százalékkal emelték áraikat, de a vásárlók elfogadják, mert tisztában vannak az alapanyagok drágulásával.

Nyolcadikként Bezsenyiné Doszpod Kitti arcfestő, esküvői animátor, gyermekfelügyelőtől megtudtuk, hogy tavaly márciusban volt az első lagzijuk, majd utána még 12 következett. A szolgáltatásaikat nagyon szeretik, nemcsak a gyerkőcök, de szüleik és az ifjú pár is, hiszen hálásak nekik a vendégek, mert tudnak együtt bulizni, vacsorázni. Sokan kérnek ugyan árajánlatot, és annak ellenére, hogy a tavalyi árakon dolgoznak, már érezhető, hogy háttérbe szorulnak, csak a szűk családi kört hívják meg, és a leglényegesebb szolgáltatási elemekre költenek. Az esküvői gyermekfelügyelet során szolgáltatásaikat a következőkkel tervezik bővíteni: vattacukor-készítés, légvár, buborékshow, hajfonás. A 2023-as évszámukra egyelőre úgy tűnik, hogy nehezebb lesz, szerinte kisebb esküvőket fognak a környékükön szervezni, kevesebb gyermekkel.

