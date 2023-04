Rendkívüli: váratlan bejelentést tett a kínai fél a debreceni akkumulátorgyárról

Fred Zhang, a CATL nemzetközi kommunikációjáért felelős menedzsere a Növekedésnek a debreceni akkumulátorgyárról beszélt, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az üzem az európai autógyárak kiszolgálója lesz és mintegy 30 márkának (BMW, Volkswagen, Toyota, Tesla, Volvo) szállítanak majd innen akkumulátorokat.

A debreceni akkumulátógyár az európai autógyárak kiszolgálója lesz, mintegy 30 márkának szálllítanak majd innen akkumulátorokat - mondta el a növekedés.hu-nak Fred Zhang, a CATL nemzetközi kommunikációért felelős menedzsere. A lapnak azt is elárulta a szakember, hogy a gyár építését idén nyáron elkezdik, a próbaüzem 2024-ben, a teljes gyártás 2025-ben veszi kezdetét.

Az első időkben kínaiak is érkeznek, de egy idő után itteniekkel szeretnék feltölteni a 9000 fős dolgozói létszámot.

A kínai cég világszerte 13 üzemet működtet, amelyekben 120 ezer dolgozót foglalkoztatnak.

A CATL-nak a debreceni üzem a második európai egysége lesz.

Zhang hozzátette, hogy a debreceni üzem lehetővé teszi számukra, hogy megbirkózzanak az európai piac növekvő igényeiből fakadó kihívásokkal, valamint, hogy javítsák a globális termelési hálózatukat és, hogy segítsék az e-mobilitást, illetve felgyorsítsák az európai energetikai átállást. Hozzátette, Debrecenben lítium-ionos akkumulátorokat gyártanak majd, konkrétan a cella és modulgyártás történik majd kelet-magyarországi üzemben, a legkisebb legyártott egység a cella, amelyeket modulokba rendeznek.

Amennyiben minden a tervek szerint halad, a gyár három fázisban épülhet meg. A CATL pedig hosszú távon tervez Magyarországon.

Mivel a gyár magas áramigénye is gyakran kérdéseket vet fel, így ezekre is válaszolt Zhang, aki kiemelte: a debreceni üzem működési folyamatainak optimalizálása is terítéken van annak érdekében, hogy csökkentsék az energiaigényt, majd úgy fogalmazott, hogy a CATL számára kiemelten fontos szempont a zöld átállás elősegítése, ugyanis a cég úttörőnek számít a negyedik ipari forradalom vívmányainak alkalmazásában.

