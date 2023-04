Itt az igazság a milliós balatoni álomfizetésekről: kiderült, mennyiért csábítják a melósokat

Április közepe van, már toborozzák a munkaerőt a Balatonra. A hírek munkaerőhiányról és milliós fizetésekről szólnak. A Fókusz stábja balatoni vendéglátósokat kérdezett arról, hogy valójában mennyit is lehet keresni a magyar tengernél. Ahogy megjegyezték, a gyorsan nagyot szakítani akaróknak rossz hír, hogy a milliós fizetés legfeljebb bruttó lehet és azt is is csak képzett szakács kaphatja. A munka viszont igencsak embert próbáló, a vendéglátósok leginkább a fiatalokra számítanak.

A Fókusz stábja utánaeredt annak, hogy valójában mennyit lehet keresni a magyar tengernél. Ahogy írták, a szakácsok nettó 700 ezer forintot vihetnek haza, ami egymilliós bejelentett bérnek felel meg, de a határ a csillagos ég, van, aki még ennél is magasabb fizetést szeretne. A felszolgálók kevesebbet keresnek, ők bruttó 500-600 ezer forintra számítanak, nekik viszont ott van a teljes egészében megtartható borravaló, ami átlagban 5-7 százalék, de előfordul, hogy 10-12 százalékot is adnak a vendégek. Simon Péter, aki kilenc vendéglátóhelyet (éttermeket és szórakozóhelyeket) üzemeltet a Balaton déli partján, a Fókusz stábjának elárulta, hogy átlagosan egy 500 000-600 000 forintot nyugodt szívvel meg lehet keresni, emellett még a szállás is biztosítva van, illetve étkezhetnek, ihatnak korlátlanul. De azt is hozzátette, hogy a bérek folyamatos emelkedésével nem lenne probléma, ám ehhez nem párosul a munkaerő tudása. Ezért nehéz jó kollégát találni. A vendéglátós szerint főleg azok az üzlettulajdonosok ígérnek milliós fizetéseket, akik nem tudják betartani. Egy józan ésszel gondolkodó vállalkozó nem tud kitermelni csillagászati összegű bért, még a szakácsoknak sem – nyilatkozta. Még mindig a fiatal munkaerőé a Balaton, ahogy a vendéglátós fogalmazott: Azt gondolom a Balatonról, hogy mindig is a fiatalok játszótere volt. Mi is inkább próbálunk fiatalabb munkaerőt találni, akik egyetemre járnak, főiskolára, mert ők éveken át biztos munkaerőt fognak nekünk biztosítani, illetve bírják a terhelést. Egy hosszú műszak után még képesek bulizni, aztán másnap ugyanúgy bejönni, egy idősebb korosztályhoz tartozó ember sajnos nem biztos, hogy meg tudja ugyanúgy csinálni Péternél napi húszezer forintot keres egy felszolgáló, és megtarthatja a borravalót. Mindez napi tíz-tizenkét óra megfeszített munka. Emellett, ha nem helyi, szállást is biztosítanak számára. Ez mind pluszköltség. Egy siófoki halsütődében akár hétszázezret is kézhez kaphat egy ügyes vendéglátós Görög Georgina egy siófoki halsütő tulajdonosa. Szerinte egy szakácsot napi húsz-harmincezer forint alatt lehetetlen találni, de a felső határ a csillagos ég. Nagyjából nettó hétszázezer forint körül lehet keresni szezonban egy hónap alatt. Ehhez nekünk bruttó egymillió körül kell bejelenteni az embereket, hogy a 700 ezret kézhez tudják kapni. Plusz ezen felül még a szállást és az étkezést is álljuk – nyilatkozta Görög Georgina. Egy pincért bruttó ötszáz-hatszázezerért szoktak bejelenteni. Attól függ, hány napot vállal, hány napot dolgozik, és erre rájön még a jatt, amit elosztanak. Címlapkép: Getty Images