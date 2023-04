Hiába ment le a gáz ára: borsos számlára számíthatnak a magyarok?

Bár a gázárak bezuhantak a piacon, mégsem lehet arra számítani, hogy Magyarországon csökkennek a rezsiárak - mondták a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők.

Sokan bíztak abban, hogy a kormányzat csökkenteni fogja a lakossági rezsiárakat, amikor tavasszal újból felülvizsgálják azokat. Azonban már február végén lehűtötte a kedélyeket Gulyás Gergely, aki arról beszélt, az egyik kormányinfón, hogy az átlagfogyasztásig 2023-ban is fenntartják a rezsicsökkentést a lakosságnak - viszont a tarifákhoz egyelőre nem nyúl a kormányzat. Mint a miniszter hozzátette, szerinte a hazai piaci rezsiárak tükrözik az európai átlagot. Azt is elmondta, elképzelhető, hogy a későbbiekben csökkentik az átlagfogyasztás feletti tarifákat, de akkoriban ez még nem volt napirenden.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábban szintén arról beszélt, a rezsicsökkentett gáz, áram és távhőár „erre az egész évre” változatlanul fog maradni, tehát nem fog emelkedni. Az átlagfogyasztás feletti részről későbbre ígért döntést.

A Pénzcentrum szakértőkkel járta körbe, mi is a helyzet az energiapiacon. Azt is próbálták megtudni, mire számíthat a magyar lakossága közeljövőben az energiaárak teintetében.

Ahogy a portál írja, a szakemberek szerint a hazai tárolókban javarészt olyan molekula van jelenleg, amelyet az MVM magas áron szerzett be. Az előrejelzések szerint 2023 nyara is brutálisan meleg lesz, ami a teljes energiapiacot is felboríthatja.

Ugyanakkor Balogh József, Holoda Attila, és Vágó Attila is egyetértett abban, hogy sokkal kényelmesebb helyzetből várhatjuk a következő gázbetárolási és fűtési időszakot, mint 2022-ben,

egyelőre nem látszik, hogy a tavalyihoz hasonló árrobbanásra számíthatunk.

Hogy mire számítanak még a szakemberek? Mi történhet még a piacon? Megérte takarékoskodni? Erről többet a Pénzcentrum teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images