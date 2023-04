Retteghetnek a magyarok, idősek és fiatalok: szép lassan leigázza a világot a ChatGPT?

Az önismeret a legfontosabb 21. századi vezetői skill - mondta el a Pénzcentrum interjújában Steigervald Krisztián, aki szerint ez a tulajdonság elengedhetetlen a különböző korosztályok közti ellentétek feloldásában is.

A magyar generációkutató, Steigervald Krisztián úgy látja a digitális forradalom miatt sokkal gyorsabban következnek be generációváltások. Ráadásul a várható életkor miatt egyre több generáció él egymás mellett, ami soha nem látott kihívásokkal szembesíti az embereket családi és főként munkahelyi környezetben.

Minden generáció születési időszakában van egy olyan sajátosság, amit a következő generációnak már nem ad tovább. Ettől nem jobbak vagy rosszabbak, csak mások a megküzdési stratégiák. Ezt kéne minden generációnak megérteni. A mostani szülők stratégiái is különböznek a nagyszülőkétől és természetesen a gyerekeké is más. Az alapos önismeret segíthet abban, hogy megértsük a saját működésünket és ezt összehasonlítsuk azzal, hogy szüleink, nagyszüleink milyen mintákat kaptak annak idején. Fontos, hogy mindenki több időt szánjon annak megértésére, hogy miben vagyunk mások és akkor több választ kaphatunk arra vonatkozóan is, hogy miért reagálunk másképp. Ha ez a fajta hozzáállás elterjedne, az már egy hatalmas előrelépést jelenthetne. Ez azért is fontos, mert nem tudunk egyformák lenni. Ha valaki a hetvenes években született és a televízió világában szívta magába az információkat, az merőben eltér a mostani korosztálytól, akik már a TikTok világából tájékozódnak. Egy teljesen más makrokörnyezeti hatásról beszélünk, ami kihatással van a gondolkodásra, az információfeldolgozásra, és egyik sem jobb vagy rosszabb, csak más. Ha ezt felismerjük, akkor már lehet megoldási képleteket is keresni.

- nyilatkozta a lapnak a szakember, aki arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy a chat GPT-hez hasonló technológiák miatt teljesen átalakulhat az oktatás és hangsúlyosabbá válhat a mentori-mentorált viszony, ahol mindkét fél tanulhat egymástól.

Ahogy a generációkutató fogalmazott:

Fontos észrevenni, hogy az egész glóbusz digitális, nemcsak a gyerekek. Digitális szülők és nagyszülők vannak, illetve digitális iskola és digitális munkahely. Csak ezzel ritkán foglalkoznak a felnőttek, hogy valójában ők is digitálisak.

