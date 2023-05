Ettől tart most rengeteg magyar autós: jöhet idén egy újabb üzemanyaghiány?

Majdnem minden második autós számára zavaró vagy stresszes volt a tavaly decemberben kialakult országos üzemanyaghiány, és a járművezetők negyedét anyagilag rendkívül rosszul érintette a hatósági ár eltörlése, derül ki a Wagner Solar Hungária Kft. és Expleo friss felméréséből. Minden harmadik megkérdezett újabb üzemanyaghiánytól tart, a válaszadók 60 százalékának pedig megfordult a fejében az elektromos autóra váltás. A résztvevők többsége tudta, hogy az otthoni gyorstöltés a legolcsóbb, ami ráadásul rendkívül környezetbarát is, ha napelemes rendszerhez van csatlakoztatva.

Az autóval közlekedők 60 százaléka számított a jelentős üzemanyagár-emelkedésre már a hatósági ár kivezetése előtt is, de 26 százalékuknak komolyan meg is viselte a családi kasszát a benzinkutakon tapasztalt drágulás. A Wagner Solar Hungária Kft. több mint 2600 fő bevonásával készült közvélemény-kutatása szerint a tavaly év végén kialakult országos üzemanyaghiány időszaka a sofőrök 18 százalékának volt stresszes, 24 százalékukat pedig a hosszas sorban állás zavarta inkább.

Házi Ádám, a cég fejlesztési igazgatója az eredményeket ismertetve elmondta, a megkérdezettek közel 12 százaléka állt át a tömegközlekedésre a benzin- és a gázolaj árának emelkedése miatt, 15 százalék pedig inkább a kerékpárt vagy a roller típusú megoldásokat részesíti előnyben azóta, amikor csak teheti. Azok közül, akik megmaradtak az autónál, 43 százalékban kevesebbet használják azt a korábbiakhoz képest. Ez egyébként már a kutak forgalmában is érezhető, amely a járvány előtti szintre zuhant vissza 2023 első negyedévében.

Ugyan az ország üzemanyag-ellátása stabilizálódott, 36 százalék szerint várható újabb hiány a töltőállomásokon a geopolitikai helyzet miatt. Részben ebből, részben a környezettudatos szemléletformálásból adódik, hogy válaszadók 60 százalékának megfordult a fejében az elektromos autóra való váltás, 36 százalékuk pedig már csak ilyen típusú járműben gondolkozik

Hozzátette, érdekesség, hogy a többség még mindig a hibrid modellek mellett tenné le a voksát a nagyobb hatótáv miatt.

Napelemmel 5 órára csökkenthető a töltési idő

A kutatás arra is rávilágított, hogy egy kezdetleges ágról beszélünk a járműiparban, legalábbis ami a Magyarországon forgalomba helyezett kocsik számát illeti. A felmérésben résztvevő elektromos autó tulajdonosok mindössze 10 százaléka használja 5 évnél régebb óta ezt a típust, a megkérdezettek közel harmada pedig az elmúlt egy évben ruházott be egy ilyen modellre.

A hivatalos statisztikák szerint 2022-ben tavaly 63 597 darab zöld rendszámos autót tartottak nyilván, amiből 33 761 darab volt a tölthető-hibrid, 29 836 pedig a tisztán elektromos autó. Utóbbinál 2021-ben ez a szám 18 832 volt, az ezt megelőző esztendőben pedig 11 012. Négy éve még 3 839-et mutatott a számláló, 2019-ben 6 535 darabot.

Házi Ádám közölte: 77 százalék szerint lenne hova fejleszteni az elektromos autók töltési opcióit, 17 százalék pedig kifejezetten elégedetlen azokkal.

A kitöltők 81 százaléka jól tudta, hogy az otthoni gyorstöltés a legköltséghatékonyabb lehetőség, de figyelni kell arra, hogy sokkal biztonságosabb gyári vagy gyorstöltővel tölteni az autókat, mint a konnektorral összekötni azt. Utóbbi kifejezetten veszélyes is lehet, ha nem megfelelő a kivitelezés

- mondta a Wagner Solar Hungária Kft. fejlesztési igazgatója.

Szót ejtett arról is, amennyiben van napelemes rendszerünk vagy a jövőben tervezzük a telepítését, érdemes megfontolni, hogy olyan terméket válasszunk a gépjármű töltésére, ami kommunikál az inverterrel. Ennek előnye, hogy akár közvetlenül tölthetjük az autónkat napenergiával és egy applikáción keresztül vezérelhetjük a napelemes rendszert és az autótöltőt. A napelemes rendszerrel való összekötés nagy előnye még, hogy kialakítható olyan vezérlés, hogy jelentősen gyorsabban tudja tölteni az autóját – 10 óra helyett akár 5 órára is csökkenthető a töltési idő így – illetve megspórolhatjuk a drága hálózatfejlesztési költségeket is.

Címlapkép: Getty Images