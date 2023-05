Most érdemes takarékoskodni a gazdáknak: valóban beüthet a takarmányhiány?

Az ukrán gabona okozta zavar talán már senkinek sem lehet meglepő, ugyanakkor számos kérdés vetődik fel esetében. Legyen szó állattartásról, élelmiszeriparról, növénytermesztésről, nagy a bizonytalanság. A takarmányiparról nem is beszélve. A kialakult helyzet ugyanis keveréktakarmány-gyártást érinti talán a leginkább, közölte az Agrárszektor.

Ahogy a lap írja, az már látszik, hogy ez esetben idén lesz csökkenés, hiszen az állatállományban is volt, főleg a sertéseknél. A szakértők nagyjából 10%-kal kalkulálnak. Ami viszont biztos, hogy kulcskérdés lesz az, hogy az importtilalom meddig fog fennállni.

A 2023-as hazai takarmánygyártási kilátások borúsak. Sok kihívással kell szembenéznünk. Elszálltak az energiaárak, a 2022-es aszály is hatással van még a takarmányiparra, ráadásul a kamatköltségek is az egekbe ugrottak. Az állattenyésztés legnagyobb finanszírozója a takarmányipar. Magas kamatok mellett ez nagy költségemelkedéssel is jár

- mondta el a Magyar Gabonafeldolgozók,Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége az Agrárszektornak.

Mint mondták, a kihívásoknak és a követelményeknek eleget kell tenni. A lánc további szereplői, az állattartók felé nem lehet mindent lenyeletni, hiszen korlátozott a teherbíróképesség - ez pedig az élelmiszer-fogyasztásra is igaz. ha csökken a fogyasztás, az hatással van az állattenyésztésre is, ha pedig csökken az állatállomány, kevesebb takarmányra van szükség. A Gabonaszövetség szerint több kérdés is felvetődik az ukrán gabonahelyzet kapcsán, többek között az, hogy vajon lesz-e elég alapanyag a takarmánykeverőkben?

Az elkövetkezendő 1-2 hónapban nem lesz semmi baj, hiszen a takarmányiparnak vannak tartalékai. Azonban, ha végleges lesz a tilalom, akkor július-augusztus környékén már lehetnek gondok. A kalkulációink szerint 500-700 ezer tonnára lesz még szükségünk. Ha pedig a behozott importot figyelembe vesszük, akkor elég lehetne, de az itthon termett kukorica nem minden esetben használható fel se humán, se állati célra. Tehát nincs mese, a kieső mennyiségeket pótolni kell. Mindezen kívül elmondható, hogy az ukrán gabonának minden bizonnyal árletörő hatással lesz

- emelte ki a szövetség.

