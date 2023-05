Ittasan és bedrogozva okozott balesetet a férfi: kocsijával behajtott az étterembe

Ittasan és bedrogozva kidöntött egy tűzcsapot, majd autójával a portált átszakítva egy üres étterembe hajtott tavaly májusban egy zalaegerszegi férfi, aki ellen most emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.

A Zala Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 38 éves férfi tavaly áprilisban Amszterdamban vásárolt marihuánát, amelyből több alkalommal is szívott cigaretta formájában. Május 16-án is ezt tette, de emellett erősen le is ittasodott, amikor az esti órákban hölgyismerősével mulatozott egy zalaegerszegi vendéglátóhelyen.

Éjjel egy óra körül a férfi a volán mögé ült, utasként pedig nőismerősét szállította. Az ittasságából és a bódultságából eredő figyelmetlensége miatt a járművel egy kanyarban letért az úttestről, és kidöntött egy tűzcsapot, az ütközést követően azonban tovább vezette a személygépkocsit.

Nagyjából egy kilométerrel távolabb egy kereszteződésben balra akart kanyarodni, mégis egyenesen haladt tovább, felhajtott a járdára, majd egy ingatlan - a rendőrség akkori közlése szerint egy üres étterem - nyílászáróin keresztül az épület földszinti részébe hajtott.

A férfi és utasa a balesetet követően a gépjárműből kiszállt, majd a gépkocsit hátrahagyva gyalog távozott.

A vádiratban az ügyészség a férfira kábítószer birtoklása és ittas járművezetés miatt pénzbüntetés kiszabását és járművezetéstől való eltiltást indítványozott.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)