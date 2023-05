Nem várt fordulat a hazai műtrágyapiacon: erre egy vidéki gazda sem számított

Bár a műtrágya összességében még mindig drágább, mint egy éve, néhány termék ára már a tavalyi szintre csökkent az első negyedévben - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összefoglalóban.

A műtrágyaárak 10-40 százalékkal haladták meg a tavalyi szintet 2023 első három hónapjában, de a karbamit alig drágább, mint egy éve, a szuperfoszfát pedig kicsivel még olcsóbb is. A korábbi jelentős drágulás, valamint az ellátási gondok a keresletet szintén visszavetették, a belföldi értékesítés 39 százalékkal mérséklődött egy év alatt. A kereslet változását okozta az is, hogy az EU a talaj és a természetes vizek nitrogén- és a foszforszintjének visszaszorítására törekszik, ezért a termelők új megoldásokat keresnek. Egyre keresettebb például a szerves trágya, de tápanyagpótlás mellett a talajélet fenntartása, a nedvességtartalom biztosítása is felértékelődött.

Hozzátették, hogy a növényvédőszerek értékesítése hasonló mértékben, 37 százalékkal esett vissza éves összevetésben. Egyedül a gombaölők eladása nem változott, miközben a rovarölőké és a gyomirtóké jelentősen csökkent, és a termékek árai is szinte kivétel nélkül nagy mértékben, akár 50 százalék felett drágultak.

A 2022-es adatok alapján a mezőgazdasági gépek és eszközök forgalma 65 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva, összesen 385 milliárd forintért vásároltak a gazdálkodók és agrárvállalkozások tavaly. A 80 milliárd forintos alkatrészvásárlás 12 százalékkal haladja meg az előző év forgalmát. A mezőgazdasági termelők továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbbet, ez tette ki a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 61 százalékát tavaly. A teljes értékesítésből a traktoroké 36 százalék, a gabonakombájnoké 13 százalék volt, de közben a gyümölcs- és szőlőápolás gépei iránt jelentősen nőtt az érdeklődés - olvasható az összesítésben.

