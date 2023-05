Megszólalt a szakértő: van hová fejlődni, ez történik most itthon az irigyelt IT bérekkel

Ha a közoktatás nagyobb hangsúlyt helyezne az informatikára, akkor még többen áramolhatnának IT területre, például olyan szakmákból is, amelyek megszűnnek vagy átalakulnak - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Filep Szabolcs. A PROGmasters alapítója a hazai IT szakma legnagyobb kihívásairól, a mesterséges intelligencia terjedéséről, a kereseti lehetőségekről és a munkaerőhiányról beszélt többek között.

Pénzcentrum: Kezdjük egy kis szellemidézéssel: „Most ugyan hatalmas igény van kódolási feladatokat megoldó informatikusokra, de a jövőben ez a terület kevésbé lesz érdekes. Ugyanis vannak olyan eszközök, amelyek ezt tökéletesen megoldják (…) Ezek azok a technológiai eszközök, amelyek egyre inkább ki fogják váltani azt a tudást, amit egy kódoló-tanfolyamon megszerez valaki.” Ez három éve hangzott el. Megtippeled, hogy ki mondhatta ezt nekünk 3 éve?

Filep Szabolcs: Azt gondolom, hogy valamelyik hazai egyetem informatika karának rektora mondhatta.

Horváth Zoltán volt az, az ELTE akkori dékánja. A kérdésem az lenne, eljött-e már az az idő, amikor a különböző szoftverek kiváltják a még kevéssé képzett kódolók munkáját?

Nem jött még el, és nem is gondolom, hogy ebben a formában el fog jönni. Nem hiszem, hogy a kreatív, gondolkodó, az emberek igényeit kielégítő szoftverkészítők ideje bármikor is elmúlna. Sőt, az elmúlt három évben nemhogy nem csökkent, hanem nőtt az érdeklődés az ilyen jellegű bootcamp oktatás, intenzív képzés iránt, mint amit mi is nyújtunk. Illetve a cégek részéről is az látszik, hogy az elmúlt hét évben, mióta ezt csináljuk, bizonyítottuk, hogy az itt végzettek ugyanolyan értékes emberek a munkaerőpiacon, mint a szakirányú diplomával rendelkező kollégáik.

PC: Hogyan értelmezhetjük a mesterséges intelligencia (MI) és a szoftverek segítségével való szoftverkészítést 2023-ban? Hol jár most az MI, inkább segítség vagy inkább átok lesz a szakmára, milyen jövőt látsz?

Nézzük meg, mi az az MI, és hagyatkozzunk most csak a ChatGPT-re, ami hangsúlyozandóan nem egy tudásalapú-, hanem egy nyelvi modell. Nagyon egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy az interneten és minden egyéb forrásban fellelhető szöveges tartalmat betettük egy nagy kalapba, és a ChatGPT ebben keres mintákat. Megnézi, hogy egy adott tartalom milyen gyakorisággal fordul elő, mi után következik valószínűleg, és ez alapján felépít egy adatbázist, aminek a segítségével értelmes szöveget tud generálni. A ChatGPT mögötti algoritmust és neurális hálózati matematikai modellt már régóta használják speciális területeken. Meglepő volt viszont az az eredmény, hogy ha nagyon sok adattal tanítjuk, már tényleg értelmes szöveget tud alkotni, és az is meglepő, hogy bár magyar nyelvű szöveget csak körülbelül 0,3 százalékban tanítottak a ChatGPT-nek, már ez elég volt ahhoz, hogy magyarul is egész ügyesen értsen és beszéljen. El lehet képzelni, hogy az angol nyelvű modell mire képes.

Évek óta stagnál, de több tízezer fős a hazai munkaerőhiány az IT szakmákban. Hol a legnagyobb a baj, miért nem sikerült ezt évek óta csökkenteni?

Egy 2020-as kutatás potenciálisan 15-26 ezres munkaerőhiányt jósolt hosszabb távon itthon a szakmában. De az azonnali munkaerő-szükséglet 9 ezer körül volt. Az persze igaz, hogy önmagában a 9 ezer fős hiányt sem sikerült megoldaniuk a különböző képzőhelyeknek, sem a bootcampeknek, sem a felsőoktatásnak. És hogy historikusan miért ekkora a munkaerőigény? Erre könnyű a válasz:

az informatika olyan húzóágazat, ami nem állt meg a covid alatt sem, és most sem úgy tűnik, hogy megállna. Minden szektor szeretné növelni a saját profitabilitását szoftverek segítségével és automatizálni bizonyos folyamatokat. Az igény éppen ezért továbbra is rendkívül nagy a szoftverfejlesztő cégekre.

Magyarországon a reálkeresetek az elmúlt időszakban átlagosan csökkentek, de az IT területén ez még mindig kevésbé érzékelhetőnek tűnik.

Mi is készítettünk erről kutatást, többek között a tavalyi végzettjeink körében mértük fel azt, hogy mennyi időn belül sikerült elhelyezkedniük, milyen fizetéssel, és mennyit kerestek a karrierváltás után. Természetesen megkérdeztük azokat is, akik 5-6 éve végeztek, hogy milyen karrierutat jártak be. Nagyjából az összes végzettünk közel fele vett részt ebben a kutatásban. A tavaly végzettek már átlagosan bruttó 561 ezer forintot kapnak havonta. Aki 3-6 éve végzett nálunk, annak átlagosan bruttó 1,06 millió forint a fizetése, a 4-6 éves szakmai múlttal rendelkező résztvevőinknél pedig már bruttó 1,3 millió az átlag.

A plafon körülbelül bruttó 2 millió forint lehet, persze ez beosztástól és tapasztalattól függ. Azt gondolom ugyanakkor, hogy a hazai cégek ennél többet nem tudnak kitermelni jelenleg, és ez is már egy igen magas szám.

Tehát az elején, az első pár évben lehet nagyobbakat ugrani a fizetésben, de Magyarországon még mindig egy erős plafonnal járhat a későbbiekben ez a szakma is.

