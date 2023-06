Ennek a hírnek most sok vásárló fog örülni: vidéken is nagyban terjeszkedik a Kifli

Június elsejétől már Székesfehérváron is elérhető a budapesti székhelyű online szupermarket szolgáltatása. A Velencei-tó körüli települések után a királyok városában is megjelentek a zöld matricás furgonok.

Fontos pillanat ez számunkra, és izgatottan várjuk, hogy a székesfehérvári vásárlókat és irodákat is kiszolgáljuk. Az elmúlt hónapokban rengeteg megkeresést kaptunk a helyiektől, és örömmel szolgáljuk ki őket csodálatos ételeinkkel mindennap

- fejtette ki Gabriel Makki, a Kifli.hu ügyvezetője.

Székesfehérvár mellett Pákozdon is megindult a kiszállítás, így a két új szállítási területtel együtt összesen már 106 településen rendelhetnek a vásárlók, beleértve a budapesti kerületeket is. A napi átlagosan ötezer rendelés teljesítéséhez több mint 220 autóból álló flotta és közel 430 fős futárállomány áll rendelkezésre. A futárok egy túra alkalmával átlagosan tizenkét címet teljesítenek, a túrákat intelligens szoftver rendezi össze, ezzel csökkentve a felesleges útvonalak számát. A cég jelenleg egyetlen kőbányai raktárból szolgálja ki a vásárlóit, ami szinte teljesen automatizált, sebessége és hatékonysága révén lehetővé teszi a friss áruk akár 12 órán belüli termőföldről a konyhaasztalig szállítását.

Technológiai cég vagyunk, ezért természetesen tudunk terjeszkedni új területeken, méghozzá a frissesség és a minőség feláldozása nélkül. A tizenkétezer különféle árucikk a napi és heti bevásárláson túl a háztartás minden területére megoldást kínál, és weboldalon vagy applikáción leadott megrendelés akár négy és fél órán belül kiszállításra került az új területeken, ami egyedülálló ajánlat a piacon jelenleg

- folytatta Makki.

A Kifli.hu 2019 decemberében kezdte meg működését azzal a határozott céllal, hogy minőségi ételeket és szolgáltatást biztosítson Budapesten és a környező településeken. A cég gyorsan népszerűvé vált a főváros és vonzáskörzetének utcáin, a kiszállított rendelések száma 2022 őszén már a 3 milliót is meghaladták. A mára a Balaton és a Velencei-tó körül is elérhető szolgáltatás az üzleti sikerek mellett nagy figyelmet fordít a fenntartható működésre is:

Újrahasznosított csomagolóanyagok

CNG üzemanyagú flotta

Valós megoldások az élelmiszer-pazarlás ellen.

Címlapkép: Getty Images