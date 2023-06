Ez egészen elképesztő: ezekben a magyar városokban egy élet mukája sem elég a saját lakáshoz

Pénzcentrum 2023.06.13. 08:25 Megosztom

Az elmúlt hónapokban cikksorozatunk keretében már végig jártuk, hogy melyik megyeszékhelyen mennyibe is kerül átlagosan egy ingatlan. Ekkor egészen pontosan azt vizsgáltuk meg, hogy melyek a megyeszékhelyek legolcsóbb és legdrágább utcái. Azonban érdemes azt is megvizsgálni, hogy az átlagos négyzetméterárak hogyan viszonyulnak a megyei átlagfizetéshez. Azaz hány évnyi fizetésünkbe kerülne egy átlagos méretű lakás a fővárosban, vagy a megyeszékhelyek egyikén. Jelen cikkünkben ennek jártunk utána, illetve azt is megnéztük, hogy van-e esélyünk hitel nélkül ingatlant vásárolni, vagy a legtöbb magyarnak a saját lakás már csak álom marad - írta a Pénzcentrum.

A napokban láttak napvilágot a 2022-es népszámlálás legfrissebb adatai, ami szerint a lakások alapterülete növekedett 2011 óta, amikor a legutolsó népszámlálás volt. A KSH friss adatai szerint tavaly 82 négyzetméter volt a lakások átlagterülete, ami 4 négyzetméterrel nagyobb, mint a 2011-es átlag. Ezzel pedig a 4 szobás, vagy annál nagyobb otthonok aránya majdnem 30 százalékkal nőtt az elmúlt 11 év során. A legfrissebb, 2022-es első negyedéves adatok alapján még mindig magasan Budapesten a legdrágábbak az ingatlanárak: itt átlagosan 810 ezer forintba kerül négyzetmétere az ingatlanoknak. Azonban, ahogyan az a lenti grafikonból is látszik egyre kisebb a különbség egyes vidéki nagyvárosok és a fővárosi ingatlanárak között. Veszprémben például átlagosan 655 ezer forintos négyzetméteráron kelnek el az ingatlanok, míg Debrecenben 608 ezer forint ez a szám. Ha viszont jobban körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy sokszor óriási különbségek vannak a budapesti és a vidéki árak között. A korábbi években a fővárosi árakban volt nagyobb emelkedés mérhető, de mára ismét kezdenek beállni az arányok, vagyis Budapest a legdrágább, amit az olyan nagyobb városaink követnek, mint Veszprém, Debrecen, Székesfehérvár vagy Győr. A rosszabb gazdasági helyzetben lévő városok, különösen a kistelepüléseken viszont a fővárosi árak töredékéért is lehet lakóingatlant venni. A legolcsóbb településeken a 100 ezer forintot sem érik el a négyzetméterárak, míg Budapesten ez már jóval 800 ezer forint felett van. A fővárosi átlagot egyedül néhány balatoni település közelíti vagy haladja meg, idén a Balatonfüredi járás például még Budapestnél is drágább lett, 900 ezer forint feletti átlagos négyzetméterárakkal – közölte a lappal Futó Péter, a Portfolio ingatlanszakértője. A cikkből kiderült, hogy a régióközpontokat nézve a megyei jövedelmekhez képest a legdrágább most Debrecen, ahol több mint 14 évnyi átlagfizetés összegébe kerül egy 82 négyzetméteres lakás. Budapesten ez szintén 14 év, a legtöbb régióközpontban pedig 9-11 év között alakul, míg Salgótarjánban alig több mint 5 év A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható! Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!