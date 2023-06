Így nyírja ki a nyelvvizsga eltörlése az egyetemisták munkaerőpiaci álmait: sokat szakíthat, aki megszerzi a papírt

A diplomához kötött nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése sokaknak megkönnyíti az életét, de vajon milyen hatással lesz a nyelvtanulásra? Megkérdeztük a Nyelviskolák Szakmai Egyesületét és tagszervezeteit, akik elárulták nekünk véleményüket és aggályaikat.

A kormány úgy döntött, hogy megszünteti a diplomához kötött nyelvvizsga-kötelezettséget, ezentúl az egyetemek és főiskolák maguk határozhatják meg nyelvi követelményeiket. A változtatás 2024 őszétől lép életbe, de visszamenőleg is érvényes azokra a hallgatókra, akik 2021. augusztus 31-e után tették le az államvizsgát, de nem rendelkeznek nyelvvizsgával.

A magyarok nyelvtudás szintje európai viszonylatban mérve is alacsony, a legtöbb ember csak alapfokú vagy középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A diplomához kötött nyelvvizsga kötelezettsége sokaknak megkönnyebbülést jelent, míg mások szerint ez rontja a felsőoktatás minőségét és a diplomák értékét. A döntés hatása még nem látható, de az biztos, hogy nehezebb helyzetbe kerülnek azok, akik nyelvtudás nélkül kezdik el szakmai pályafutásukat.

A kormány döntése nemcsak a hallgatókat és az egyetemeket érinti, hanem a nyelviskolákat is. Vajon ők hogyan látják a helyzetet, és milyen hatással lesz rájuk a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése?

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete szerint a nyelvvizsga eltörlése jelentősen nem befolyásolta a beiratkozások számát. Negatív hatásként kiemelendő, hogy a munkaerőpiacra kikerülve hátránnyal indulnak azok, akik a nyelvvizsga kötelezettség eltörlése miatt nem foglalkoznak az idegen nyelvtudásuk fejlesztésével. A tanulók motiválására és megtartására hirdetéseket, reklámokat és kedvezményeket alkalmaznak. Próbálnak lépést tartani a technika fejlődésével, de forráshiány miatt nehéz a nyelviskolák helyzete. További nehezítő körülmény, hogy a diákokat is támogatja az állam, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ingyenes tanulási lehetőséggel, valamint díjmentes Erzsébet táborokkal.

Az egyesület tagszervezetei is válaszoltak megkeresésünkre, és elmondták, hogy milyen tapasztalataik vannak a nyelvtanulók motivációjával és a nyelvvizsgák iránti kereslettel kapcsolatban.

Bajai iskolájuktól érkezett válaszként:

A mi nyelviskolánk bevételének jelentős részét a nyelvvizsgáztatás és a nyelvvizsgára való felkészítés teszi ki. Mivel nálunk nincs a környéken (100 km) egyetem, ezért a diákjaink zöme nem a diplomához szükségesség miatt tett nyelvvizsgát, hanem a felvételi eljárás során szerezhető többletpontok miatt. Jelen pillanatban nem tapasztalunk visszaesést a nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamokra beiratkozók számában. Azt tapasztaljuk viszont, hogy az egyéb tanfolyamainkra nem annyi a jelentkező, mint eddig volt.

Győri iskolai tapasztalatok:

A nyelvvizsga eltörlése jelentősen nem csökkentette a beiratkozások számát, azonban a döntésnek a fiatalok elhelyezkedési lehetőségére lesz hatással, ha nem foglalkoznak nyelvtudásuk fejlesztésével. A tanulók motiválására és megtartására hirdetéseket, reklámokat és kedvezményeket alkalmazunk. Próbálunk lépést tartani a technika fejlődésével, de a közoktatásba, a Szakképzési Centrumokba nyomott pénz töredékével, pályázati források nélkül nehéz.

Szombathelyi tagiskolai helyzet:

Mivel az egyetemi felvételi során továbbra is pluszpontokat kapnak a diákok a nyelvvizsgáért, ezért nem igazán érezzük, hogy emiatt lenne visszaesés. Egy diplomás ember legalább egy idegen nyelvet kell, hogy minimum B2 szinten ismerjen, ezért rossz döntésnek tartjuk a nyelvvizsga eltörlését, de tény, hogy a bent ragadt diplomák tetemes mennyisége igazolta, hogy nem képes/motivált minden egyetemi hallgató erre. Ha valaki nyelvvizsga nélkül kerül ki a munkaerőpiacra és később sem lesz szüksége a nyelvismeretre, és így is megállja a helyét, akkor számára ez jó döntés. A jelenlegi helyzetben a szülők középiskolás korban próbálják gyerekeiket nyelvtanulásra ösztönözni, és mivel a fiatalok is nyitottak erre, nem ezen múlik, hogy a diplomához kell-e nyelvvizsga vagy sem. Szerencsére hozzánk motivált diákok járnak, jó tanáraink és módszereink motiválják őket. Az online oktatás Covid óta szerves része maradt a munkánknak, de a személyes oktatás még mindig népszerűbb. A tendencia egyértelműen látszik, nálunk az egyéni nyelvoktatás (one-to-one) évről évre népszerűbb, a csoportos nyelvoktatás kárára, a jövő a testreszabott szolgáltatás, az online szolgáltatások népszerűsödése, az applikációk fejlődése, a mesterséges intelligencia térhódítása stb. Ezek mind változásokat idéznek elő a nyelvoktatás piacán.

Miskolci nyelviskolai taguk véleménye:

A diplomához kötött nyelvvizsga eltörlése sajnos egy igen meghatározó eleme az utóbbi idők csökkenő nyelvtanulási kedvének. A szakmánkat rendkívül érzékenyen érinti, negatív irányban. A közoktatás rendkívül alacsony eredményességének további romlására számítunk, hiszen a (főleg hátrányos helyzetű) tanulók maradék motivációja is eltűnhet (kevés kivétellel). Vidéken katasztrofális a fiatalok nyelvtudása, néhány kiemelt iskolától eltekintve, az átlag nem üti meg az A2-es szintet. Próbálunk kedvező árakat biztosítani. Az online oktatás rengeteg előnyt jelent a szakmánkban: kényelmes, változatos, összeköthetünk tanulókat az ország különböző pontjairól A különböző platformok használatában sokat lehet tanulni, az új kihívások motiválók. Negatívumként kiemelnénk, hogy a kóklerek is sokkal nagyobb teret kaptak. A jövővel kapcsolatban próbálunk optimisták maradni. A diplomához kötött nyelvvizsga eltörlése nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos a nyelvtanulás, hiszen számos előnnyel jár a munkaerőpiacon és az élet más területein is. A diákoknak emiatt továbbra is törekedniük kell a nyelvi fejlődésre, melyben a nyelviskolák is segítenek.

Címlapkép: Getty Images