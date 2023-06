Itt az újabb gigaberuházás: már ezen a magyar vidéken is épül a vízgyilkos akkugyár?!

Szijjártó Péter 900 új munkahelyet ígért szerdán, a település polgármestere viszont korábban tagadta, hogy akkugyár épülne Ácson. Ebben szigorúan véve igaza is van: a Huanyou Cobalt nem kész akkumulátorokat, hanem ahhoz katódot fog gyártani. A külügy szerint a beruházás értéke meghaladja az egymilliárd dollárt, azt viszont egyelőre nem árulják el, mennyi állami pénz fog belemenni, írja a hvg.hu.

Mintegy 520 milliárd forintos óriásberuházással 900 új munkahelyet hoz létre a kínai Huanyou Cobalt, amely Ácson építi fel első európai üzemét, ahol katódot fog gyártani elektromos akkumulátorokhoz

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán. Szijjártó azt mondta, hogy a cég kapacitása nagyjából százezer tonna lesz évente.

Szijjártó tájékoztatásából az alapadatokon kívül nem sok konkrétum derült ki, annyi azonban igen, hogy az állam támogatja a projektet. Viszont azt, hogy mennyi pénzzel, csak akkor fogják nyilvánosságra hozni, ha a beruházáshoz nyújtott támogatást az Európai Bizottság is jóváhagyta. Szijjártó szerint a beruházás értéke meghaladja az egymilliárd dollárt, ilyenből pedig összesen 159 volt tavaly az egész világon, Magyarországon ez pedig már a második ilyen bejelentés idén.

Majd két évig tárgyaltunk ennek a beruházásnak a Magyarországra hozataláról. Nemzetközi verseny volt. Volt jó pár más európai ország is. Szeretném aláhúzni, hogy az európai progresszívek is értsék, európai ország, amely szerette volna ezt a beruházást magához édesgetni

- mondta Szijjártó Péter a beruházás bejelentésekor.

Szijjártó Péter szerint a beruházás Magyarországra hozatalát az is akadályozta, hogy az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság. Kiemelte, hogy a rendkívüli helyzetben egy olyan folyamat volt, amely változatlan sebességgel haladt előre: az autóipar forradalma. A külügyminiszter cézári babérokra törve azt mondta: „a kocka el van vetve. Az elektromos autóiparhoz kapcsolódó gyárak mindenképp létre fognak jönni. A kérdés csak az, hogy hol. A kérdés, hogy mely országok lesznek sikeresek ebben az új világgazdasági korszakban, mely országok tudják a legtöbb hasznot kiszakítani maguknak”.

A külügyminiszter „gazdasági sorskérdésnek” nevezte, hogy melyik országok tudnak sikeresek lenni a szektor beruházásaiért zajló éles versenyben. E verseny során Szijjártó szerint minden, vagy majdnem minden eszközt bevetnek a szereplők.

Szijjártó arról is beszélt szerdán, hogy a nyugati autógyárak hatalmas függésbe kerültek a keleti akkumulátoroktól, utóbbiak piacát ugyanis 95 százalékban Kína, Dél-Korea és Japán uralja. „Európa csak akkor tud sikeres lenni ebben az új világgazdasági korszakban, hogy ha a keleti és a nyugati gazdaság mesterséges szétválasztása helyett arra törekszik, hogy a keleti és nyugati gazdaság a lehető legszorosabban működhessen együtt” – mondta.

Szerinte az együttműködésre Magyarország kiváló példa, hiszen rengeteget profitál abból, hogy „fontos találkozási pontjává vált a keleti és a nyugati cégeknek”. „Ez nélkülözhetetlenné és megkerülhetetlenné teszi Magyarországot az elkövetkezendő évek európai gazdasági fejlődésében” – mondta.

Hogy ez mennyire nem új jelenség, arra bizonyíték az, hogy az elmúlt hét évben ötvenegy, elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházás érkezett Magyarországra négyezer milliárd forint értékben

- mondta a külügyminiszter, majd hozzátette: az ágazat tíz legnagyobb cége közül már négy elkötelezte magát Magyarország mellett.

Ez nem ment volna a keleti nyitás politikája nélkül. Nem ment volna akkor, hogyha Magyarország nem tudta volna, nem tudná a legjobb beruházási körülményeket biztosítani a kínai vállalatok számára

– mondta. Szijjártó hozzátette, hogy 2020 után idén is a kínaiak hozzák a legtöbb beruházást Magyarországra, ez a lendület pedig – várakozása szerint – kitart. Mint mondta, a magyar-kínai kereskedelmi forgalom 2022-ben rekordot döntött 13 milliárd euróval, és az már most biztosra vehető, hogy idén újabb csúcs fog születni.

A polgármester tagadta, hogy akkugyár érkezne Ácsra

Az jó ideje sejthető volt, hogy valami készül Ácson: az Úgytudjuk június közepén azt írta, hogy ipari park épülhet Ácson, akkor azonban a portál még arról nem tudott konkrétan beszámolni, hogy min fognak dolgozni a park területén. Szentirmai István, Ács fideszes polgármestere korábban egy Facebook posztban tagadta, hogy akkugyárról lenne szó, viszont azt írta, nem árulhatja el, hogy miről.

Mivel a befektető kérésére – üzleti érdekeit szem előtt tartva – azt nem lehet egyelőre publikálni, hogy milyen jellegű üzem szeretne idetelepülni, de azt kijelenthetem, hogy nem akkumulátorgyárról van szó és semmi olyanról, ami a környezetünkre negatív hatással lenne

– írta Szentirmai.

A polgármesternek szigorúan véve igaza van: Szijjártó bejelentése szerint a kínai beruházó valóban nem akkumulátorokat, csupán azokhoz katódot fog gyártani.

Próbáljunk most meg örülni annak, hogy végre Bábolna és Igmánd után mi is felkerülhetünk a gazdasági térképre a megyében, az országban. Ha a fejlődésnek mindig, mindenkor az útjába állt volna egy-egy településközösség, akkor most nem lehetne példálózni másokkal, hogy azok milyen szerencsések, és hogy bezzeg… Most mi is szeretnénk szerencsések lenni, és természetesen nem vagyunk a magunk ellenségei, nem lesz olyan üzem, ami bármilyen veszélyt jelentene a városra

- tette hozzá a polgármester. Szentirmai a posztban azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy ő, gyerekei, sőt unokái is a településen élnek.

Jávor Benedek Szijjártó bejelentésére reagálva a Facebookon azt írta: „a nemzetközi jelentések szerint ez a vállalat az elmúlt 10 évben rendszerint Afrikában gyermekmunkával bányászott kobaltot használt. Ez csak zöldre festés, a zöld átállás csakis igazságos lehet!".

Szijjártó bejelentése után keresték Szentirmai Istvánt, azonban azt az információt kaptuk, hogy egész nap Budapesten tárgyal, nyilatkozni így sem ő, sem más nem tud Ácsról egyéb elfoglaltságaik miatt.

Címlapkép: Getty Images