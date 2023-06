Ezt nem hiszed el: ennyi pénzért melózhatnak idén nyáron az idénymunkások

Akkora a munkaerőhiány a hazai kertészeti ágazatban, hogy ma már csaknem akkora gondot okoz a zöldség-gyümölcs-termesztésben, mint az időjárási káresemények, és várhatóan nem lesz több munkaerő a következő évtizedekben sem - tudta meg az Agrárszektor a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácstól.

A zöldség-gyümölcs ágazatok többsége meglehetősen munkaerőigényes tevékenység, a teljesen gépesíthető művelésű fajok (beleértve a betakarítás gépesítését) munkaerőigénye hektáronként 200-500 munkaóra, a csak kézzel betakaríthatóké viszont fajtától függően hektáronként 500-4000 munkaóra között van. Sőt, a jelentősebb zöldmunkát igénylők esetében a 6000 munkaórát is elérheti, míg a hajtatott zöldségtermesztésben hektáronként 10-25 ezer munkaóra a foglalkoztatás-igény.

Ezt a munkamennyiséget ágazattól és termelési módtól függően 30-70 százalékban szezonálisan foglalkoztatott, alkalmi munkaerő végzi, és csak a maradék rész oldható meg állandó állománnyal

- tájékoztatta az Agrárszektort a FruitVeB.

A munkaerőhiány egyes gyümölcsöknél, illetve zöldségeknél mára 30-40 százalékos területi visszaesést ozott Magyarországon.

Nemhogy szakképzett dolgozókat, de idénymunkásokat is alig találni az egész országban, de Európa-szerte is. A vállalkozók jobb híján egymásra licitálnak a bérekben, miközben kénytelenek tudomásul venni, hogy a termés mennyiségét és minőségét is alapvetően befolyásolja, jut-e éppen elegendő munkáskéz földekre

- emelte ki a FruitVeB. Hozzátették, számításaik szerint közvetlenül és közvetve évi mintegy 50-80 milliárd forint kárt (termelésiérték-kiesést) okoz a zöldség-gyümölcs-termesztésben az elégtelen munkaerő-ellátottság, de a ráépülő feldolgozóiparral együtt a teljes szektor szintjén a kár már közelít a 100 milliárd forinthoz. Míg 15-20 évvel ezelőtt még bővelkedtek az olcsó munkaerőben, most alig akar valaki az agráriumban dolgozni és főleg kétkezi munkát végezni.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kiemelte azt is, hogy az ország középső és nyugati részein napi 12-15 ezer forint alatt már senki sem megy napszámba, de van ahol, a 15 ezer forintot meghaladó napi bért is kifizetik az idénymunkásoknak.

Címlapkép: Getty Images