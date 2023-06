A hónap végéig még elkerülhető az új 13%-os adó

A kormány 2023. július 1-jétől a megtakarítási formák egy részére a meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be, amely a június 30. után lekötött betéteket, valamint az újonnan vásárolt értékpapírok és az újonnan kötött megtakarítási célú életbiztosítások hozamát érinti. Mivel a 2023. június 30-ig lekötött betéteket és a megvásárolt értékpapírok hozamát nem érinti a változás, érdemes gyorsan reagálni, a következő pár napban megtakarításainkat még anélkül köthetjük le, hogy azokat érintené a szocho-változás. A Hello Vidék Fabriczki Ritát, az OTP Bank Megtakarítási termék- és szolgáltatás menedzsment területének vezetőjét kérdezte.

Mit jelentenek a 2023. július 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások az OTP Bank ügyfelei számára?

Ahogy minden más bank ügyfelét, úgy a mi ügyfeleinket is negatívan érinti az adóterhek emelkedése, továbbá az egyes megtakarítási formákra vonatkozó eltérő adóteher csorbítja a versenysemlegességet, ami akár a befektetési lehetőségeket is korlátozhatja. Ezen két hatás eredményeként fennáll annak kockázata, hogy az új jogszabály némi visszalépést eredményezhet a lakossági öngondoskodás terén is.

Mit tapasztalnak eddig az ügyfelek részéről? Mi a leggyakoribb kérdés, amely felmerül bennük az új adó kivetése kapcsán?

Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mi lesz az eddigi megtakarításokkal, azokra is vonatkozni fog-e a 13%-os szociális hozzájárulási adó.

A meglévő megtakarításokat (értékpapírokat, lekötött betéteket) nem érinti a változás, azok ezután is szocho-mentesek lesznek.

A 2023. június 30-ig lekötött betétek és a megvásárolt értékpapírok kamata, hozama még szintén szocho-mentes, éppen ezért arra biztatjuk a megtakarítások után érdeklődőket, hogy lehetőség szerint a céljaikhoz igazodó megtakarítási döntéseiket még 2023. július 1. előtt hozzák meg. Ehhez az OTP Bank biztonságos, stabil banki hátteret, széles termékkínálatot és ehhez kapcsolódóan komplex megtakarítási tanácsadást is biztosít fiókhálózatában, illetve több szolgáltatásunk már digitálisan is elérhető az internet- és mobilbankon keresztül.

Fabriczki Rita - fotó: OTP Bank

A bejelentés hatására mennyire tapasztalható a megtakarítások iránt érdeklődők számának növekedése? Égnek a vonalak, mindenki keresi a kedvezőbb befektetéseket? Vagy nem nevezhető ennyire drámainak a helyzet?

Drámainak nem nevezhető, de mind a fiókhálózatban, mind a telefonos ügyfélszolgálatunknál tapasztaljuk, hogy több az érdeklődés. Egyrészt a rendelet részletei és értelmezése az, amiért tanáccsal fordulnak hozzánk az ügyfeleink, másrészt a még szocho-mentesen elérhető befektetési lehetőségeket illetően kérnek információt, amiben telefonon, vagy személyesen is állunk rendelkezésükre. Honlapunkon is elérhetőek megtakarítási/befektetési termékeink, valamint a szocho bevezetését érintő fontosabb tudnivalókról is készítettünk ügyfeleink számára egy tájékoztatót.

Milyen lehetőségei vannak most azoknak, akik most keresnek befektetési lehetőséget? Elkerülhető valahogy az adófizetési kötelezettség?

Mivel a 2023. június 30-ig lekötött betétek és a megvásárolt értékpapírok kamata, hozama szocho-mentes, azoknak, akik az elkövetkezendő napokban/hetekben szeretnének megtakarítást indítani, érdemes még a határidő előtt meghozniuk megtakarítási döntéseiket. Marad azonban mozgástér július 1-jét követően is, hiszen vannak olyan befektetési, megtakarítási termékek, amelyekre nem vonatkozik a rendelet, tehát azok vonatkozásában július 1-jét követően sem kell szociális hozzájárulást fizetni,

Az alábbi befektetéseket nem érinti az új adó július 1-jét követően sem:

· tartós befektetésből származó jövedelmet (TBSZ);

· Nyugdíj előtakarékossági számlán (NYESZ) elhelyezett papírok kamatát;

· az ingatlanalapok befektetési jegyeit;

· Lakástakarékbetétre fizetett kamatát;

· az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket:

· gyámhatósági betét kamatát, valamint -értékpapírok hozamát;

· osztalékból származó jövedelmet;

· árfolyamnyereségből származó jövedelmet;

· a 2019. június 1-je után kibocsátott lakossági állampapírokat – amelyek után jelenleg sem kell kamatadót fizetni.

Ha most valaki a hír hatására szeretne befektetni, lakossági ügyfélként van lehetősége állampapírt vásárolni az OTP-nél?

Természetesen igen. Az OTP Banknál eddig is elérhetőek voltak a lakossági állampapírok, ráadásul az április óta érvényben lévő akciónk keretében az aktuálisan elérhető Prémium Magyar Állampapírok értékpapír számlavezetési díját sem számítjuk fel az akció visszavonásig. Állampapír vásárlására a bankfiókokban személyesen, de interneten vagy mobilbankban is lehetőség van.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép: Getty Images