Orbán bejelentette: augusztustól megemelik a boltokban a kötelező akciózást

MTI 2023.07.03. 19:29 Megosztom

15 százalékra emelik a kötelező akciókat augusztustól és ezekben az alapvető élelmiszereknek is benne kell lenniük - jelentette be a miniszterelnök az azonnali kérdések órájában. Orbán Viktor kifejtette: így az árak csökkenni fognak, miközben ösztönözik a gazdasági versenyt. Hozzátette azt is, hogy egymás után hozzák azokat az intézkedéseket, amelyekkel letörik az inflációt, amely egyszámjegyű lesz.