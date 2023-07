Egyszerűbb lehet most a földvásárlás? Mutatjuk a fontosabb változásokat

A generációváltást és a helyi gazdaságok megerősítését segíti az új földügyi szabályozás, amely egyszerűbbé teszi a földszerzést a gazdálkodásba kezdők számára az első 10 hektár föld tulajdonjogának megszerzéséig – tájékoztatott közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.

A kormány és az agrártárca ösztönzi a generációváltást a mezőgazdaságban. A fiatalok pontosan tudják, óriási potenciál rejlik az agráriumban, mi pedig azon vagyunk, hogy segítsük őket ezen lehetőségek kiaknázásában

- tette hozzá.

A jelenlegi törvénymódosítás is azon rendelkezések sorába illeszkedik, melyek a magyar mezőgazdaság szempontjából kulcsfontosságú fiatalítást segítik elő. Ezen felül a kormány és a szaktárca kiemelt közös célja az is, hogy a helyi mezőgazdaságot erősítsék. Július 1-től nem gyakorolható elővásárlási jog az első tíz hektár földjét megszerző azon gazdákkal szemben, a föld fekvésétől számított húsz kilométeren belül helyben laknak vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkeznek. A fiatalok számára vonzóbb lehet a földművelői életpálya, ha azt látják, hogy könnyebben hozzájuthatnak az első 10 hektár földjükhöz, ráadásul a lakóhelyük közvetlen közelében

- emelte ki Nagy István.

Az új rendelkezés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a feltételeknek megfelelő adásvételi szerződést nem kell közzétenni azaz a jóváhagyási eljárás befejezésére is hamarabb kerülhetett sor

- összegezte a miniszter.

Ez lényeges adminisztratív terhet vesz le a gazdák válláról, és jelentősen meggyorsíthatja a folyamatot

- mutatott rá.

A tárcavezető arra is kitért, hogy a szabályozás a visszaélések elkerülését is biztosítja. Ugyanis az első 10 hektár nem az adásvétel időpontjában ténylegesen fennálló földtulajdont jelenti, hanem a vevő által valaha, bármilyen jogcímen megszerzett földek összes területét, ide értve azokat is, amelyek utóbb kikerültek a tulajdonából. Így elkerülhető, hogy a megszerzett földek továbbadásával bárki is visszaélhessen a törvényben biztosított kedvezményes lehetőséggel, szögezte le.

