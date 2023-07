Forgatási autóból építettek mentőautót: ezzel mentik az életeket Fábiánsebestyénben

Kötelező volt, így Fábiánsebestyén is aláírta a szerződést és csatlakozott az egységes orvosi ügyeleti rendszerhez. A csavar pedig ezután jött! Ahogy a Magyar Narancs írja, a kétezer lelkes község az országos átszervezés után önerőből működteti a saját mentési központját 24 órás készenléttel, orvossal, mentőápolóval, tűzoltókkal. De nem is akárhogyan!

Ahogy a lap írja, még 2007-ben fejezték be a világhírű rendező, Guillermo del Toro szuperhősfilmjét a Hellboy II. – Az Aranyhadsereg című alkotást, aminek sok részletét Magyarországon forgatták. A filmet részben az etyeki Korda Stúdióban rögzítették, de Tárnokon és Sóskúton is készültek jelenetek. A felvételekhez ide szállított kellékek között volt egy Ford mentőautó is, amit a munkálatok végén már nem érte volna meg hazaszállítani, így eladták.

Ezt pedig a Csongrád megyei Fábiánsebestyén képviselő-testülete vette meg végül 3 millió forintért. A megvásárolt autóból pedig nem dísz lett, mindennel felszerelték, ami egy mentőautóba kell, és a mai napig életeket mentenek vele!

Címlapkép: Getty Images