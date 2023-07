Komoly harc folyik a vásárlókért: hatalmas akciókat hirdetnek az autókereskedők

A vásárlóknak is emészteni kell a mai autóárakat, ami nem könnyű, ezért nem vagyok optimista a lakossági piac tekintetében - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Németh János, a Skoda márkaigazgatója. Visszaesést lát a hazai autópiacon, a kisvállalkozók és a magánszemélyek már távol maradnak a szalonoktól. De mi kellett ahhoz, hogy az Octavia végezzen a forgalomba helyezési toplista élén az első félévben? Mint kiderült, a korábban felgyűlt rendelések érkeznek be folyamatosan, a júniusi átadásokban volt 2021-ben megrendelt autó is. A túlkereslet nagyon gyorsan csapott át túlkínálatba a piacon, sokkal jobban meg kell küzdeni a vásárlókért, most nem „eladás” van, hanem „értékesítés”. Komoly csatára készülnek a vásárlók kegyeiért, több konkurens már jelentős akciókat hirdetett a készletes modellekre, ők is felveszik a kesztyűt.

Pénzcentrum: Az első félévben a Skoda Octavia volt a legnagyobb mennyiségben forgalomba helyezett autó Magyarországon. Miből tevődik össze ez a mennyiség? Milyen arányban céges megrendelésekből, magánszemélyek vásárlásaiból? Németh János: Az Octavia, ahogyan korábban is, most is jellemzően a céges vásárlók egyik kedvenc autója. Érdekesség, hogy júniusban, ha megnézzük a márkák forgalomba helyezési rangsorát, akkor az Octavia egymaga ötödik lenne a hazai autómárkák rangsorában, ami nagyon érdekes és kifejező is egyben. De visszatérve a kérdésre: több mint 90 százalék céges vásárlás, jogi személyek vásárolják a típust, de ez nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek ne kedvelnék! Használtautó értékesítési hálózatunk, a Das Weltauto tapasztalatai szerint nagyon keresik a magánszemélyek azokat az Octaviákat, amelyek három-négy éves használatból visszajönnek például egy flottából. Ezek rendezett előéletűek és jó állapotúak, amelyekre szinte vadásznak a privát ügyfelek. Ugyanakkor a forgalomba helyezési adatokról érdemes megjegyezni, hogy elcsúsztatva jelzik a piaci helyzetet, hiszen az átadott gépkocsik szerepelnek benne. Mostanában nagyjából mikori megrendelések futnak be? Az Octavia az a modellünk, amely számunkra az utóbbi időszakban a sikerek mellett – amelyeknek persze, nagyon örülünk –, a legnagyobb problémát is jelentette gyártói oldalról. A gondok nagyon régre nyúlnak vissza, hiszen a járványidőszakban (COVID-19) az ellátási láncok szétzilálódtak. Az autógyártás egy nagyon-nagyon komplex folyamat, maguk a gyárak gyakorlatilag összeszerelő üzemekként működnek: jellemzően csak a karosszéria és az erőátviteli rendszer főbb elemeit készítik saját maguk helyben, és a beszállítók által gyártott egyéb elemekből főbb egységekből építik össze magát az autót. Ehhez rendkívül sok alkatrész kell, amelyeket különböző beszállítók hosszú láncolatán keresztül vásárolnak meg a világ minden részéről. Amint a járvány a Föld különböző tájain erőre kapott, első körben Ázsiában zártak be az alkatrészgyárak, aztán Európában és Amerikában is hiány lépett fel a gyártáshoz szükséges komponensekből. A zárlatokat az egyes földrészeken, országokban különböző időpontokban oldották fel, így a szükséges mennyiségű alkatrész nem érkezett meg egy időben, ami a gyártás egyik alapfeltétele. Ez oda vezetett, hogy a Volkswagen-csoporton belül igyekeztek azokat komponenseket, amelyek több különböző modellben is felhasználhatók, úgy allokálni, hogy jusson a kevésből mindenkinek, ezáltal a Skoda és más gyártók is kevesebbet kaptak. Amikor a COVID okozta ellátási lánc és a félvezető krízisből kezdtünk kilábalni és úgy nézett ki, hogy kezdenek szépen rendeződni a dolgok, akkor 2022 január végén a SKODA Mladá Boleslavban található központi gyáregységében, teljesen kiégett az egyik kulcsfontosságú beszállító gyártó- és szerelőcsarnoka, ahol kizárólagosan készült többek között az Octavia típus beltéri ajtóburkolata. Óriási volt a kár, Csehország valaha regisztrált egyik legsúlyosabb tűzesete történt. A fő problémát az jelentette, hogy erre az ajtópanelre nem volt alternatív beszállító, olyan másik cég, aki át tudta volna venni a termelést, így lassú volt a helyreállás. Megfeszített munka mellett is nagyságrendileg három hónapos kiesést okozott ez a katasztrófa az Octavia gyártásában, nem lehetett ugyanis az autókat ezek nélkül az alkatrészek nélkül legyártani és útnak indítani. Számunkra ez azért is volt különösen nagy probléma, mert Magyarországon az értékesített SKODA-mennyiség több mint a felét már évek óta az Octavia család adja. De hogy a kérdésre is válaszoljak: a most júniusi kiszállításban még voltak 2021-es, jellemzően év végi rendeléseink, és sok volt az átadások között a 2022-es rendelés is. Hogyan változott a vállalat árgarancia-politikája? Annyiban nem változott, hogy míg korábban a SKODA márka az árakat forintban garantálta, most euróban vállaljuk az árak tartását. Ez azt jelenti, a szerződés megkötésekor csak tájékoztató jellegű forint ár van feltüntetve, ami annak a függvénye, hogy az autó beérkezésekor mennyi lesz a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott euró-forint árfolyam, eszerint fogjuk az autó árát „forintosítani”. Amennyiben valaki nem szeretne árfolyamkockázatot vállalni, akkor akár már most is tud euróban fizetni. Egyébként azáltal, hogy az autók szállítási határideje normalizálódik, a kockázat lényegesen kisebb, mint korábban. Nem azt állítom, hogy három hónapos időtávon nem lehetnek jelentősebb árfolyammozgások, de ezek kockázata lényegesen kisebb, mint amikor akár másfél évet is kellett várni az autóra. És természetesen vannak készleten is autóink, azokból is lehet válogatni, előnyük, hogy azonnal elérhetőek, így az áruk már nem változik. Tehát, ha én most megrendelek teszem azt egy Skoda Scalát a márkakereskedésben, akkor az lesz a szerződésen, hogy vételár: 7,7 millió forint (20 ezer euró)? Két összeg van feltűntetve a szerződésben, de az eurós árra kötünk szerződést, a forintos tájékoztató jellegű (az ajánlat készítése előtti munkanapon érvényes MNB EUR/HUF árfolyam alapján kalkuláljuk.). Amikor megérkezik az autó a gyárból, ugyanúgy 20 ezer euróba fog kerülni, akkor is, ha esetleg a gyártó időközben árat emelne, ez az importőr kockázata. Az ügyfélé pedig az, hogy ha nem euróban fizet, akkor a forintosítás az autó beérkezése napján érvényes MNB-árfolyamon történik. Megjegyzem, hogy ezzel sokan nagyon jól jártak, mert tavaly december óta, amióta alkalmazzuk ezt az árazást, az akkori jellemzően 410 körüli euróárfolyam, azóta szépen vándorolt lefelé egészen 370-380 környékére. Húszezer eurónál ez már nagyon nem mindegy. Tehát sok ügyfél mostanában, az átadáskor kevesebbet fizetett az autóért forintban, mint ami a megrendeléskori, tájékoztató jellegű ajánlatban szerepelt. (Természetesen, euróban ugyanannyit.) A teljes beszélgetés ITT olvasható. Címlapkép: Getty Images 