Akár egymilliót is a kereshetsz a lakásoddal egy év alatt: ez a titok, bárki meglépheti

Pénzcentrum 2023.07.21. 08:33 Megosztom

A jelenlegi infláció mellett mindenki olyan biztos befektetést keres, ami, ha nem is azonnal, de hosszútávon mindenképpen megtérül. Az egyik ilyen, mindenki által ismert befektetési forma az, ha ingatlanba fektetjük a pénzünket, amit egy felújítás után ki is tudunk adni, akár rövid távon is. Azonban a legtöbbünk nem engedhet meg egy 20-30 milliós lakás kiadását úgy, hogy közben nincs saját otthona. A Pénzcentrum éppen ezért most annak járt utána, hogy mennyit tudunk azzal keresni, ha lakásunk egy szobáját kiadjuk turistáknak.

Milyen szabályok vonatkoznak a szobák kiadására? Ha szoktunk utazni, akkor biztosan találkoztunk már azzal a lehetőséggel, hogy nem egy saját lakást bérlünk ki az utazásunk ideje alatt, hanem csak egy szobát egy lakásban. Ez a megoldás külföldön már régóta divat (Berlinben például sokan úgy spórolnak a rezsin és a bérleti díjon, hogy a főbérlő engedélyével kiadják az egyik szobát, amit természetesen ők takarítanak és ők bajlódnak a vendégekkel is) és a jelek szerint Budapesten is egyre több ilyen lehetőség van. Magyarországon, azon belül is Budapesten nem egy jellemző szálláskiadási forma az, hogy valaki csupán egy szobát hirdet meg. Ennek az lehet az oka, hogy kevésbé volt meg úgymond a történelmi alapja, mint adott esetben például a Balatonnál. Budapesten viszont egyáltalán nem voltak elterjedve régebben az ilyen típusú szálláshelyek, így amikor beindult 2014-2015 táján a magánszálláshely és egyéb szálláshely szolgáltatás a fővárosban, akkor ez nem volt nagyon az étlapon. Arról nem is beszélve, hogy amikor bevezetésre került a kötelező szálláshelyminősítés valamennyi szálláshely esetében, akkor egészen az elmúlt hónapokig azaz körülbelül júniusig, a nem egyértelműen megfogalmazott eljárásrend miatt az új szálláshelyet, amikor csak egy szoba van kiadva, de egyébként a tulajdonos ott él a szálláshelyen nem is lehetett nyilvántartásba venni. Tehát nem engedte ezt a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Nonprofit Kft. Végül a Magyar Apartmankiadók Egyesületének lobbizása miatt lehet az, hogy most már ismét nyilvántartásba lehet venni ilyen szálláshelyeket. Azaz jogi akadálya ennek már nincsen – mesélte el a Pénzcentrumnak Schumicky Balázs, a Magyar Amartmankiadók Egyesületének elnöke. Ráadásul nemcsak ezzel kell megküzdenie annak, aki szobakiadásra adná a fejét, hanem a lakások turisztikai célú kiadásához hasonlóan itt is sok mindenre oda kell figyelni. Az, hogy hogy, és mennyire éri meg egy szoba kiadása az más kérdés. Ha valaki ugyanis egy szobát akar kiadni, akkor az egész lakás tulajdonképpen ugyanúgy le lesz minősítve. Ez egyébként egy jó dolog, hiszen a higiénia és a vendégbiztonsági előírásokat azokban a helyiségekben is biztosítani kell, amiket közösen használ a tulajdonossal a vendég. Azonban adózás szempontjából ugyanazok a feltételek vonatkoznak egy szoba kiadására, mintha az egész szálláshely lenne kiadva – tette hozzá Schumicky Balázs, aki még korábban árulta el a Pénzcentrumnak, hogy mikre kell odafigyelnie annak, aki rövidtávú kiadásra szánná el magát. A háttérben pedig rengeteg papírmunka áll akár szobát, akár teljes lakást akarunk kiadni. Először is, még mindenek előtt a lakásnak át kell esnie egy bizonyos szálláshely minősítésen, amikor is a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testületnek a munkatársai auditálják a szálláshelyet. Ilyenkor a szakemberek besorolják a szálláshelyet, ugyanúgy, mint a hotelek esetében, itt is történik egy értékelés 1-től 5 csillagig. Ezeknek a kritériumoknak kell megfelelnie minden szálláshelynek. Nyilvánvalóan az 1-csillag megszerzéséért kevesebb dolognak kell megfelelni, mint az 5 csillag esetében, azonban vannak olyan kritériumok, amit minden szálláshelynek tudnia kell. Ez az első lépés. Ezután meg kell felelnie a lakásnak a kerületspecifikus szabályoknak is – mondta el Schumicky Balázs még korábban, hozzátéve, hogy ezek a szabályok kerületenként eltérőek lehetnek. A teljes cikk itt olvasható.