Forrnak az indulatok a magyar-osztrák határon: az Európai Bizottság is beszállt a vitába

Nem csitulnak az indulatok a Schattendorf/Somfalva és Ágfalva közti határátkelő osztrák oldalán kijelölt sétálózóna körül. Az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága júliusban arról értesítette a hozzá forduló panaszosokat, hogy tisztázni szeretné az ügyet Ausztriával - írja a volksgruppen.orf.at

A levélben, amit több panaszos közzétett a közösségi médiában, és aminek tartalmát az ORF Népcsoport-szerkesztősége is megismerhette, a főigazgatóság elismeri a szabad mozgás jogát a schengeni övezeten belül. Ugyanakkor azt is írja, hogy a határutakat nem kötelező nyitva tartani a járműforgalom előtt, és helyben korlátozásokat is bevezethetnek a határátkelők környezetében fekvő utak használatára, írja az autoszektor.hu.

Ha viszont valahol erről döntenek – mint például Somfalva esetében, ahol a sétálózónává nyilvánított útszakaszon autóval csak engedély birtokában lehet áthajtani –, akkor a korlátozások nem lehetnek diszkriminatívak, írja levelében az Európai Bizottság. A helyzet alakulását a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság figyelemmel kíséri, és tisztázni szeretné az osztrák féllel, hogy a Somfalvánál bevezetett fizetési rendszer az úthasználatra vagy a határátkelésre vonatkozik – utóbbi sértené a schengeni szabályzatot.

„A végsőkig elmegyünk, ha kell“

Az igazgatóság osztályvezetője, Corinna Ullrich által jegyzett levelet többen is megkapták azok közül, akik korábban panaszt emeltek a somfalvi önkormányzat döntése ellen. Az ágfalvi Horváth Gyula, aki június végén tüntetést szervezett az útzár ellen a határra, azt mondja: lényegében elégedett a Bizottság levelében foglaltakkal.

A somfalvi polgármester és az önkormányzat eljárását viszont továbbra is súlyosan jogsértőnek és a magyar ingázókra nézve diszkriminatívnak tartja, és várja, hogy az ingázók álláspontját igazoló jogszabályoknak a hatóságok érvényt szerezzenek.

A tiltakozók mindenesetre tovább folytatják akcióikat: újabb beadványokkal és más jogi eszközökkel igyekeznek kikényszeríteni igazukat, és ha kell, újabb tüntetést is szerveznek, mondta eltökélten Horváth Gyula. Az Ágfalván élő nyugdíjas szerint aggasztó, hogy Somfalva akár olyan politikai vezetők számára is példa lehet, akik a határ menti kapcsolatok ellehetetlenítésére törekszenek. A somfalviakat és ágfalviakat is megosztó döntés és a települési vezetők cselekedetei mindenesetre rossz irányba terelik a régi, jó szomszédi viszonyt az osztrák-magyar határon – így látja legalábbis a júniusi, határmenti tüntetés szervezője - írja a volksgruppen.ORF.at.

