85 szabálytalanság történt az akkugyárban: a mérgek és a robbanás ellenére dupláznák a termelést

Robbanás történt korábban a bátonyterenyei akkumulátorüzemben, amiben négyen megsérültek. A hónapokkal a baleset után vett minták között is akadt olyan, amelyben az emberre veszélyes toxikus anyag mennyisége több mint háromszorosa volt az egészségügyi határértéknek, írja az rtl.hu.

A káresemény egy, a hatóságokhoz be nem jelentett, engedéllyel nem rendelkező technológia kipróbálása során bekövetkező robbanás volt

- áll az egyik, a Népszava birtokába jutott vizsgálati iratban, amely egy rendőrségi nyomozáshoz készült a SungEel HiTech Hungary Kft. bátonyterenyei akkumulátor-újrahasznosító üzemében történt tavalyi robbanás után.

A Népszava birtokába jutott vizsgálati iratok szerint a felrobbant akku-újrahasznosító berendezés 85 elemében tért el a szabályostól, üzemeltetésére nem volt engedélye a cégnek.

A működtetéshez szükséges dokumentációt nem tudták bemutatni a cég képviselői, de még a kemencébe – szintén engedély nélkül beépített – gázégővel elégetett gázt is „ismeretlen módon vételezték”. Hiányzott a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységről szóló hatóságoknak címzett bejelentés is, írja a lap.

A kormányhivatal eddig öt alkalommal szabott ki hulladékgazdálkodási bírságot a cégre, melyek összértéke már a 100 millió forintot közelíti, de jelenleg is több eljárás zajlik. A dél-koreai vállalat eközben azt tervezi, hogy megduplázza az eddigi gyártókapacitását.

A céget azért is megbírságolták, mert rákkeltő anyagokkal veszélyeztette a munkásait, sőt még az ellenőrzést végző kormányhivatalnokok is rosszul lettek. Az illetékes hatóság akár az üzem bezárását is elrendelheti.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)