Kalandra fel! 7 bakancslistás vidéki kalandpark, amit vétek lenne kihagyni

Május elseje jó alkalom arra, hogy szeretteinkkel legyünk, és önfeledten kikapcsolódhassunk. A jó időjárásnak köszönhetően szerencsére már rengeteg kalandpark megnyitotta kapuit szerte az országban. A legtöbb helyen izgalmas kötélpályák, lengőhidak, csúszdapályák, tanösvények, erdei labirintus, íjászat, ládaépítés, rodeó bika, paintball, quadpálya, légvárak, csúszdák várják az érdeklődőket. A hazai kalandparkok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek idehaza, a legtöbb helyen extrém helyzetekben is kipróbálhatjuk már magunkat anélkül, hogy valós veszélybe kerülnétek közben. Az elszálló infláció ugyanakkor komoly kihívás elé állította a kalandparkokat is. Az általunk megérdezett parkok közül, van olyan, ahol idén átlagosan 10 százalékkal nőnek az árak.

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hazai kalandparkok, amelyek nemcsak önfeledt szórakozást kínálnak, hanem remek alkalmat arra is, hogy megismerjük a saját határainkat.

Természetesen mindegyik parknak megvan a saját specialitása van, legyen szó a legegyszerűbb kötél és palló alapú ügyességi pályáktól vagy az észveszejtő canopy lecsúszásokig.

Ezek a létesítmények nemcsak a családosok számára lehetnek ideálisak, hanem az osztálykirándulások, céges csapatépítő tréningek lebonyolítására is. Mi most elhoztunk 7 szuper kalandparkot, amelyek közelében számos más látványosság is található, így a családi vakáció tökéletes pontjává válhatnak.

Serpa Kalandpark – Balatonfűzfő

A Serpa Kalandpark 2003-ban nyitott meg Balatonfűzfőn a Balatoni bob pálya és a Balaton uszoda tőszomszédságában. A parkban lehetőség van falmászásra, emellett van még drótkötélpálya, íjászat, és különféle akadálypályák is.

Ezenkívül van RC autó és a 120 négyzetméteres medencében RC hajók várják a kikapcsolódni vágyó gyermekeket, felnőtteket, családokat, osztályokat, cégeket. A Serpa Kalandpark területére a belépés díjtalan. Fizetni csak az eszközök használata után kell.

Nyitvatartás

Március 29-től május 15-ig

10:00-17:00

Árak:

Falmászás

1 800 Ft / mászás

Íjászat

1 800 Ft / 10 lövés

RC autó

1 500 Ft / 5 perc

RC hajó

2 000 Ft / 5 perc

Kis Vuk út - gyermek kezdő akadálypálya

3 000 Ft / menet

Karak út - gyermek haladó akadálypálya

4 000 Ft / menet

Zsigmondy út - felnőtt kezdő akadálypálya

3 000 Ft / menet

Drótkötél csúszda

1 800 Ft / csúszás

Tavirózsa Kalandpark – Keszthely

A Tavirózsa Kalandpark Keszthely-Kertvárosban a Keszthely-Hévíz összekötő út mellet, Keszthely-Kertváros Hévíz felőli végén, a Kertészeti Centrum területén található. A Kalandpályán összesen 30 kalandelem várja a kikapcsolódni vágyókat.

A park kötélpályája 2021-ben teljes felújításon esett át. A pályán jelenleg 1-1,5 méteres magasságban a könnyebb akadályok mellett nehéz és extrém nehéz akadályok és 3 méteres magasságból induló csúszó pályák is megtalálhatók.

A Tavirózsa Kalandpark aktív szabadidős programot kínál kisgyermekes családoknak és csoportoknak, a kötélpályák mellett van még minigolf, petanque, íjászat, kincsmosó és lézerharc is.

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek

10:00-17:00

Szombat

10:00-13:00

Árak

Gyerek, diák

3 800 Ft

Felnőtt

3 800 Ft

Családi (2 felnőtt + 2 gyerek)

10 500 Ft

Családi (2 felnőtt + 3 gyerek)

13 000 Ft

Sárvári Kalandpark – Sárvár

A Sárvári Kalandpark a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy idén egy új, két tematikájú outdoor szabadulójátékka várják. Mindezek mellett van még között kötélpálya, mászófal, ládaépítés és íjászat is. Igazi bátorságpróba, ahol mindenki megtalálja a maga számára megfelelő játékot.

A szikla és falmászás iránt érdeklődők kedvelt eleme lehet még az égbe nyúló fa törzsére rögzített mászófal, mely különböző távolságú fogásai és a fa dőlése teszi nehezebbé a mászást, bátorságunk mellett ügyességünkre is szükség lesz, hogy felérjünk a csúcsig.

Kicsik és nagyok számára is lehetőség van az íjászatra. A park a kicsikre gondolt, akiket vár a kincskeresés, a biztonságos, tapadókorongos íjászat és a mesebeli szereplők megformálásával készült izgalmas játszótér is.

A 2023-as év vendégszáma 7.723 fő volt, az idei évben pedig egy kisebb belépőszám emelkedéssel kalkulálunk.Tervben van osztálykirándulások, illetve családok számára szálláshelyként funkcionáló modern konténerházak beszerzése és telepítése

- hívták fel a figyelmet lapunknak.

A kalandpark lapunk kérdésére ugyanakkor azt is elmondta, hogy tekintettel az elszálló árakra, idén olyan 10 százalékos emelést kényszerültek végrehajtani az árakban.

Nyitvatartás

2024. május 4-5., 11-12., 18-19-20., 25-26.

09:00-17:00

2024. június 1-2., 8-9., 15-16.

09:00-17:00

2024. június 22. - szeptember 1. (minden nap)

09:00-20:00

Árak

Kötélpálya - 140 cm testmagasság felett

4 000 Ft

Kötélpálya - 140 cm testmagasság alatt

2 600 Ft

Íjászat - 15 perc

2 100 Ft

Famászás - monkey hardver

1 400 Ft

Aranymosás

1 100 Ft

Logikaland - kincskereső játék

1 100 Ft

Kerekerdő Kalandpark – Kerekegyháza

A Kerekerdő Kalandpark Kecskeméttől csak 18 km-re fekszik egy kocsányos tölgyesben. Erdei kötélpályában a kisgyerekektől a felnőttekig minden korosztály megtalálhatja a maga számára megfelelő kalandelemeket.

Az erdei kötélpályákon kívül vendégek erdei tanösvényen ismerkedhetnek a helyi élővilággal, labirintusokban bolyonghatnak, használhatják az ugráló asztalt, állatsimogatóban ismerkedhetnek kedvenceinkkel.

A kalandparkban az ide érkezők aktívan sportolhatnak, kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek. A park mások mellett lehetőséget biztosít még családi rendezvények lebonyolításához, grillezéshez, bográcsozáshoz is.

Nyitvatartás

Máj.1. - Jún.13.

10:00-18:00

Árak

Gyerek (3 éves kortól-140 cm;1,5 óra időtartamra)

3 300 Ft

Diák/nyugdíjas

4 200 Ft

Felnőtt

4 800 Ft

Kalandpark Bobpálya – Balatonboglár

A Balaton déli partján, Balatonbogláron fent a Várdombon egymás mellett található a kalandpark, a bobpálya és a Gömbkilátó, ahonnan pompás kilátás nyílik a magyar tengerre. A parkban egy 580 méter hosszú bobpálya és egy 4 kilométeres kötélpálya húzódik, ahol különböző nehézségi fokozatú akadályokat küzdhet le a látogató.

A parkban több mint fél kilométer hosszú bobpálya húzódik, ahol kétszemélyes bobokkal lehet száguldani. A kalandpálya egy 4 kilométeres kötélpálya-rendszerből áll, amit a kezdők és a haladók egyaránt használhatnak, hiszen annak különböző nehézségi szintjei is vannak.

A kötél- és bobpályán kívül még számtalan szolgáltatást nyújt a park. Ezek között ott van a sörösrekesz rakás, a játszótér, a trambulin vagy a falmászás, ahol többféle fokozatú tornyok is a mászók rendelkezésére állnak.

Nyitvatartás

Hétköznap

10:00 - 18:00

Hétvégén

10:00 - 18:00

Árak

Bobpálya

Felnőtt (1 menet)

990 Ft

Gyerek (1 menet)

890 Ft

Kötélpálya

Felnőtt (1 óra)

3 990 Ft

Gyerek (1 óra)

3 490 Ft

Íjászat (10 lövés)

1 490

Trambulin (Felnőtt-gyerek)

10 perc 1 590 Ft

Gömbkilátó

Felnőtt

490 Ft

Gyerek

450 Ft

Zemplén Kalandpark – Sátoraljaújhely

A Kalandpark területén az év 365 napján síiskola működik, ezzel is segítve a vendégeket. Télen sípályák és műjégpálya várja a sportolni vágyókat, de ha nincs hó, akkor az ország leghosszabb és legszélesebb műanyag sípályáján lehet gyakorolni.

Itt található Közép-Kelet Európa leghosszabb téli-nyári bobpályája (2275 m) is. Egy abszolút biztonságos négy csövön rögzített bob kocsival történik a lecsúszás. Minden utas önállóan irányítja a bobot. A pálya adottsága, elhelyezkedése, szépsége felejthetetlen élményt nyújt.

A parkban található Magyarország legmagasabb beltéri mászófala is. Beltéri magassága 18 méter, kültéri magassága 20 méter.

Külön érdekesség még a Szár-hegy és Magas-hegy közötti 1036 méteres szakasz, amit nem csak üvegpanorámás zárt kabinban lehet megtenni. A kabinokban utazók a panoráma ablakokon kitekintve egy párhuzamos kötélzetet láthatnak, melyen az extrém kalandra vágyók 80 km/órás sebességgel egy átcsúszó kötélpályán is megtehetik a csaknem másfél km-es távot.

Nyitvatartás

Hétfő - Vasárnap

09:00 - 17:00

Árak

Bob

Felnőtt 1 csúszás

1 900 Ft

Gyerek 1 csúszás

1 500 Ft

Libegő (Magas-hegyi Libegő)

Felnőtt

3 000 Ft

Diák

2 700 Ft

Gyerek

2 600 Ft

Kalandtúra park (Kék pálya)

Teljes

3 300 Ft

Diák

3 000 Ft

Mászófal központ

1 alkalmas

Teljes

3 400 Ft

Diák

3 000 Ft

Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark – Kislőd

A Kalandpark a Bakony ölelésében fekszik, festői környezetben 30 hektáros területen. Itt található Magyarország legnagyobb erdei drótkötélpályája. Az élménypark közel rengeteg játékelemmel, megannyi élménnyel és szórakozási lehetőséggel várja a kalandvágyókat Kislődön.

Ezek közül legnépszerűbbek a Drótkötélpályák, Hullámvasút, Airbike, Extrém hinta, Hófánk, Hajócsúszda, Bob pálya, Ejtőgép, 3D karika és természetesen a strand és a vízi akadálypályák. A kijelölt strand részen a vízmélység 1 méter, így azok is kedvükre lubickolhatnak, akik nem tudnak úszni.

Ezen kívül falmászás, csónakázás, íjászat, tekepálya és még sok más érdekes szórakozási lehetőség várja vendégeinket. A horgászat szerelmeseinek egy 2 hektáros, halban gazdag, meseszép tó áll rendelkezésére, itt hódolhatnak szenvedélyüknek.

Nyitvatartás

Május 1- Május 30.

10:00 - 18:00

Június 1 - Augusztus 31.

10:00 - 19:00

Árak

Sobri karszalag (családi hullámvasút, vr játéktér, extrém bringa, kalóz hajóhinta, szafari körhinta, új extrém mászófal, airbike, extrém hinta, drótkötélpálya, stb.)

Előszezon: 7.500 Ft (Március-Június 14-ig)

Főszezon: 8.500 Ft (Június 15 – Augusztus 31-ig)

Utószezon: 7.500 Ft (Szeptember – November 3.)

Címlapkép: Getty Images