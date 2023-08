Kényszerhelyzetbe került rengeteg magyar: családi vagyonukat teszik kockára

A magas inputköltségekre alacsony terményárak érkeztek, amely a magas kamatszintekkel párosulva különösen nehézzé teszi a szántóföldi növénytermesztés legköltségesebb időszakát, a hamarosan következő őszi munkálatok és vetés idejét. Számba véve a klasszikus finanszírozási eszközöket a tavalyi eredmény felhasználásától a terményértékesítésen át a banki forrásokig azt láthatjuk, hogy csak rossz vagy legalábbis elégtelen megoldásokat találunk. A jelek szerint rég nem látott mértékben fognak a termelők úgy dönteni, hogy személyes, illetve családi vagyonuk egy részét fordítják a következő hónapok költségeinek fedezésére, tudta meg az Agrárszektor.

Nincsenek könnyű helyzetben a szántóföldi növénytermesztők idén, főleg akkor nem, ha a nemsokára kezdődő őszi vetésszerkezet megtervezésére és annak finanszírozására gondolnak. A várakozásoktól jócskán elmaradó jövedelmezőség és a magas kamatok miatt ez ugyanis korántsem egyszerű feladat, írja az Agrárszektor.

Rossz és rosszabb megoldások

A most következő őszi munkák finanszírozása elvben több forrásból is történhet. A tavalyi őszi munkák sokba kerültek, hiszen magas inputárak voltak, ez elvitte a megképződött nyereség jelentős részét. Ez amúgy sem volt magas sok szereplőnél, hiszen hiába voltak tavaly még magasak a terményárak, az aszály miatt az értékesíthető volumen volt kevés.

Rosszul jártak azok is, akik az előző évről áthozott terménnyel próbáltak nyerni, és beraktározta a kukoricát október-november táján. Ha ezt megpróbálták márciusban eladni, akkorra máris 30-40 százalékkal olcsóbban tehették ezt meg, amely az amúgy is sok problémával küzdő 2022-es év minden eredménytartalmát eltüntette.

Idén általánosan tapasztalható, hogy az integrátorok is óvatosabbak a 2022-es tapasztalatok után. Mindez persze nem véletlen: az általuk kihelyezett vetőmag, műtrágya sok esetben egyáltalán nem hozta meg azt a hasznot, amit vártak.

Vannak még rendezetlen számlák

Mindez azt is jelenti egyben, hogy a termelők közül is sokaknak van még tavalyról áthozott, átütemezett tartozása, az előző évi aszálykárnak ma is érvényesül egy ilyen áthúzódó hatása. Mindazok, akik egy integráció keretei között termelnek, fontolóra vették, hogy megállapodást kössenek a partnerükkel. Ilyen megegyezések szép számmal születtek, amely idén további nyomást helyez a gazdálkodókra.

Szóba jön még finanszírozó szereplőként az Európai Unió és a magyar állam is. Az uniós támogatások tavaszi részlete jobbára elment az akkori munkákra, a következő kiutalásra október 15-e után számíthatnak a termelők, addig pedig már fizetni kell a soron következő munkák költségeit.

Fontos finanszírozó szereplők a bankok is, amelyeken keresztül az állam szerepet vállalhat, a pénzintézetek esetében azonban általános, hogy a kedvezményes hiteleket jobbára már kihelyezték.

Inkább a befőttesüveg, mint a piaci kamatok

Maradnak a piaci hitelek, amelyek továbbra is nagyon drágák annak ellenére, hogy az utóbbi időben csökkent a bankközi kamatszint, a Bubor. Ma azonban még mindig 16-17 százalékos kamatráta mellett lehetne bevonni piaci alapon forgóeszköz-hitelt.

Ez nem vonzó a gazdáknak, hiszen éven belül nem reális ekkora kiadásnak a kigazdálkodása. Főleg úgy nem, hogy a terményárak nagyon alacsony szinteken vannak, hiába az aránylag jó termés, a jövedelem messze elmarad a termelők korábbi várakozásaitól. Értelmezhető profit például a búza esetében hektáronként 9 tonnás hozamnál van, erre a szintre azonban csak kevés termelő képes – az országos átlag 5,6 tonna körül alakul.

Ez a mennyiség egyébként a korábbi évek eredményeinél jobb, még ha el is marad a korábbi várakozásoktól. Nagyban rontja a helyzetet ugyanakkor az alacsony terményár, amely azt eredményezi, hogy még az idei évben sem lesz a búzán nyereség a gazdálkodók túlnyomó részénél.

Egy hektár búza ráfordítási költsége a mostani aratással záródó szezonban nagyjából 450-480 ezer forint körül alakult. Ez a mostani árakkal számolva azt jelenti, hogy senki sem nyereséges, aki nem termelt hektáronként legalább 7,5-8 tonnát – hacsak nem tudja betárolni a búzát magasabb árakra várva, amely érthető, de továbbra is bizonytalan stratégia.

Címlapkép: Getty Images