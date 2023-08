Durva árakon kínálják az Ország Tortáját: akár 500 forinttal többe is kerülhet idén egy szelet

2023-ban a Spicces füge respektus nevű, aszús-fügés-mézes kreációja nyerte el a Magyarország tortája címet, melyet a szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda cukrásza, Lakatos Pál nevezett a versenyre. Ahogy minden évben, idén is nagy érdeklődés övezi a tortát, melyet augusztus 19-től kóstolhatnak meg a vendégek az árusító helyeken. A negyedik éve tartó válságos időszak azonban nagy kihívás elé állították a magyar cukrászdákat, így feltételezhetően kevesebb helyen, drágábban lehet majd megkóstolni Magyarország Tortáját, mint a korábbi években. A Pénzcentrum megkérdezte a cukrászdákat, amelyek 2022-ben árusították az ország tortáját, hogy idén is elkészítik-e a süteményt, és várhatóan mennyibe fog kerülni.

Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is megkereste a magyar cukrászdákat, milyen áron fogják majd árulni Magyarország tortáját. Az elmúlt évek válságai - az alapanyagár-emelkedés, a rezsidrágulás, a forint gyengülése, az általános infláció, vagy maga a pandémia - nagy kihívást jelentett az ágazatnak, ezért azt feltételeztük, több helyen lemondanak 2023-ban a torta árusításáról, ahol korábban még készítették a süteményt. A válaszok között azonban több volt a pozitív visszajelzés. Az is kiderült, hogy hatalmas különbség lehet az árakban az egyes helyek között: van, ahol már 1200 forintért megkóstolhatjuk a Spicces füge respektus, illetve a „Kikelet” elnevezésű cukormentes torta egy szeletét, máshol viszont akár 1700 forintba is kerülhet a desszert, írja a Pénzcentrum

Több mint 40 cukrászda jelzett vissza, elkészíti-e idén is Magyarország Tortáját, ahogy tavaly, és ha igen, mennyibe fog kerülni egy szelet. Több cukrászda azzal kapcsolatban is nyilatkozott, számítanak-e a kereslet csökkenésére.

A válaszok alapján elmondható, hogy a legtöbb cukrászda idén is vállalkozik az Országtorta árusítására, azonban kénytelen árat emelni. Ugyanakkor a legtöbben bíznak abban, hogy a törzsközönséget az áremelés se riasztja el attól, hogy idén is megkóstolja a Magyarország Tortáját.

A kapott válaszok alapján kiszámítva átlagosan 1400 forintba fog kerülni egy szelet az Országtortából az árusítóhelyeken, melyeknek a hivatalos, folyamatosan bővülő listáját augusztus 17-én, azaz ma teszi közé a Magyar Cukrász Ipartestület. Azonban nagy különbség adódhat egy-egy cukrászda között, ugyanis nem egy helyen 1200-1300 forintos árakkal lehet majd találkozni, míg más cukrászdákban 1600-1700 forintot is elkérhetnek egy-egy szeletért. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület társelnöke korábban elmondta, hogy egy szelet sütemény ára 1300-1400 forint körül fog alakulni, míg az Ízek utcájában ennél is magasabb, 1400-1500 forint körüli árra lehet majd számítani.

Ezzel részben egybevágnak a cukrászdáktól kapott válaszok, viszont az is látszik, hogy sok helyen még az Ízek utcája árazásának is fölé lőttek a szeletár meghatározásánál. Azt is hozzá kell tenni, hogy sok cukrászda még bizonytalan abban, mennyiért is adja a süteményt, hiszen a magas ár elriaszthatja a vendégeket, a túl alacsony ár esetén viszont meg sem éri elkészíteni a süteményt. A Spicces füge respektus főbb alapanyagai között vannak ugyanis egészen drágák is, mint például a tokaji aszú.

A további részletek a Pénzcentrum oldalán olvashatók.