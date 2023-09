Új trend hódít a magyarok körében: komoly várólisták vannak ezekre a kertekre, ágyásokra

Egyre elterjedtebb Magyarországon a közösségi kertészkedés, ráadásul ma már egy olyan trendi dologról van szó, hogy komoly várólisták vannak egy-egy ágyásra. Habár belépéskor mindenki kap egy kezdő vetőmagcsomagot, rengeteg olyan zöldség, gyümölcs és fűszernövény akad, amiket érdemes egy ilyen kisebb veteményesben úgy termeszteni, hogy az gazdaságos is legyen egy-egy családnak - tájékoztatta az Agrárszektort Megyeri Szabolcs kertészmérnök.

A közösségi kertek történetének megismeréséhez egészen a II. világháborúig kell visszamennünk, amikor Londonban a lebombázott házak helyén az emberek elkezdtek létrehozni kis zöldségeskerteket

- tudta meg a lap a szakembertől.

Ma már nagyon sok formában léteznek, Berlinben például a Tempelhof repülőtéren is van, de akad, ahol nyugdíjasklub épül rá, és van olyan is, ahol az anyukák a fő célközönség. Magyarországon körülbelül 2010-ben kezdtek el először közösség kerteket létrehozni, amiknek jellemzően a fiatalok, illetve a 30-40 év közötti korosztály volt a célpontja. Ezeknek a kerteknek jellemzően az a lényege, hogy a nagyvárosokban, a kerttel nem rendelkezők is tudjanak növényeket termeszteni, illetve hatalmas közösségi élményt is ad az embereknek. Hazánkban ezek a kertek általában civil kezdeményezésre jönnek létre, de akad, ahol egy kertbarát klub fog össze és keresi meg az önkormányzatot, hogy biztosítson területet rá. Ilyenkor többnyire egy közterületből hasítanak le egy darabot, és ezt kerítik körbe. Egy ilyen kert felépítése több millió forint, hiszen kerítés kell köré, biztosítani kell az áramot, a vizet, ez pedig mind pénzbe kerül, ugyanakkor jellemzően egy átlagos budapesti kerület büdzséjébe ez bele szokott férni

- magyarázta Megyeri Szabolcs.

Az ágyásokra pályázni lehet, és mivel ma már igen trendi dolognak számít hazánkban, sok helyen várólisták vannak rájuk. Amikor valaki belép a klubba, el kell fogadni a házirendet, ami például olyan evidens dolgokat tartalmaz, mint például, hogy lehet-e kutyát bevinni a kertbe, lehet-e dohányozni, vagy vannak-e közös ágyások. Akár azt is kiköthetik, hogy túl nagy fát ne ültessen senki, mert leárnyékolja a másik veteményesét. Ez egy békés, értékteremtő időtöltés. Tavasszal általában az ágyástulajdonosok kapnak egy kezdő vetőmagcsomagot, és sok helyen nagyobb szerszámok is rendelkezésre állnak a termesztéshez.

Kiemelte, érdemes itt olyan növényeket termeszteni, amik nem rizikósak, így például paprikát, paradicsomot, kakukkfüvet, vagy akár málnát, áfonyát, fügét olyanokat azonban ne termesszünk, amelyeknek magas a növényvédelmi igénye.

Kik és miért közösségi kertészkednek? Mi az, amit soha ne termesszük bennük? Hol lehetne még közösségi kertet építeni Magyarországon? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk az Agrárszektor teljes cikkében, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images