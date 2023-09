Brutális pusztítást végeznek az éhes állatok Somogyban: semmi sincs biztonságban

Óriási, helyrehozhatatlan pusztítást okozott a vad Visnyeszéplakon, ahol egy fajtamentő program keretében őshonos gyümölcsfákat mentenek. A tulajdonos annyira elkeseredett, hogy azt állítja, a vadászati törvény nem a kisgazdálkodókat védi, hanem a vadásztársaságokat - írta a Sonline.

Több gyümölcsfámat kivégeztek, de nem ám facsemetéket, hanem nyolc–tíz éves fákat törtek darabokra Legalább húsz–harminc fán okoztak durva károkat. Ezek különleges, ritka fajták, több bőralmát is kegyetlenül megdolgoztak.

- mondta a sonline.hu-nak a gazda.

Éjfél és a hajnali órák között érkezett az agancsos, már fügebokorban is tetten érték a háztól három méterre. Zaja Péter több állatot azonosított, a szomszédok egy kisebb csordát is láttak. Van 250 tő szőlője, erről az idén két kilót szüretelt, mert a többit a szarvasok fogyasztották el, amíg a háziak három-négy napon át nyaraltak. Ilyet szarvas sosem csinált, hogy két méter magasan is legelte a szőlőt, csodálkozott a gazdálkodó.

A tudatosan természetközeli életmódot élő visnyeszéplakiak védekeznek a vadak ellen, de igyekeznek szelíd módszereket választani. Zaja Péter rakott ki mozgás­érzékelő reflektorokat, kitett fényvisszaverő mellényeket, csörgő dobozokat, büdös szagú vadriasztót, de mindezek nem érdeklik a szarvast. Oszlopokat tört ki, villanypásztort, kerítést szedett már szét a vad.

Az eddig illetékes vadásztársaság megszűnt, újjáalakultak, de ez három hónap után még nem hivatalos. A vadak okozta kárért jelenleg nem áll helyt a vadásztársaság, viszont a gazda nem pusztíthatja a vadat, pedig Zaja Péter szerint az lenne a logikus, mert azt kifogásolta, hogy így törvény csak a földtulajdonosokra vonatkozik, és nem nyújt védelmet nekik. Azt a választ kapta, hogy mindenki viselje a saját kárát, de káruk csak a gazdálkodóknak van, a vadásztársaságnak nincs.

A lap megkereste a megszűnt vadásztársaság volt elnökét, Márton István, aki ezt nyilatkozta:

Ebben a helyzetben az állam a felelős, oda kell fordulniuk kártérítésért, mert a vad állami tulajdon. Nekünk törölték a vadászati jogunkat egy elvesztett per miatt, és az új vadásztársaságot három hónap alatt még nem ismerte el a hatóság. A földtulajdonosokat értesítettük, hogy védekezzenek, és ha vadkáruk van, forduljanak a kormányhivatal agrár- és mezőgazdasági főosztályához. Az ügyhöz az is hozzátartozik, hogy az említett visnyeszéplaki terület nincs megfelelően bekerítve. A vadászoknak nincs könnyű dolguk, mert ott gyermekek, háziállatok élnek, ezért veszélyes a vadászati tevékenység arra, így a vadat nehéz ritkítani.

