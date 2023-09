A gatyánk is rámegy: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nem gázzal fűt

Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni - mondta a Pénzcentrumnak a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese. Sulyok Csaba hozzátette, ebből kifolyólag a hazai tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben.

A tavalyi évhez képest mérsékeltebb az érdeklődés a tűzifa iránt, de 2022-ben a lakossági rezsicsökkentés átalakítása miatt meglódult a lakossági kereslet, viszont ebben az időszakban a tavalyelőtti, és azt megelőző évekhez hasonlítva nagyságrendileg a szokásos szinten mozog a fakereslet

– mondta a Pénzcentrumnak Sulyok Csaba, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A szakember kiemelte, hogy amint az ősz hidegebb napjaiba belépünk, ismét beindul a faértékesítés, ahogy az szokott lenni. A jelenlegi információk alapján egy sátlagos évre számítanak a vállaltnál, mindenkit ki fognak tudni szolgálni, nincs kilátás fahiányra. Az árak kapcsán a szakember arról beszélt, náluk a lágylombos tűzifa (például a nyárfa) illetve a fenyőfélék erdei köbméterenként 20 ezer forintba kerülnek, a keménylombos tűzifa (például akác) erdei köbmétere pedig 40-42 ezer forint a vállalat kirendeltségeinél. A 2023-as árakat a NEFAG Zrt. egy előzetes piackutatást követően határozta meg, a térség többi erdőgazdaságának, magánértékesítőjének köbméteráraihoz képest.

Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni: ezeket az erdőket a kitermelést követően felújítási kötelezettség is terheli, és az ehhez tartozó költségek is jelentősen megnövekedtek. Ezeket mind az egységárakban is kénytelenek érvényesíteni az erdészetek. Összességében ezért a tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben

- magyarázta a vezérigazgató-helyettes.

A lágy lombos tűzifaalapanyag ára 2023 őszén nettó 18.000 Ft/m3 környékén alakul, a keménylombos tűzifaalapanyag átlagára pedig nettó 30.000 Ft/m3. A „konyhakész” tűzifa – melyet például a tüzépeken is árusítanak - ára ennél nyilván magasabb a feldolgozási és szállítási költségek miatt - hívta fel a figyelmet a Pilisi Parkerdő Zrt. Közölték azt is, hogy amennyiben az idei évben is maximált árat állapítanak meg a tűzifára a Parkerdő felkészült a program ismételt lebonyolítására. Ugyanis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavaly szeptember nyolcadikán jelentette be, hogy hatósági árat vezetnek be a tűzifára 10 köbméternyi mennyiségig a lakossági vásárlóknak. Akkor ezek a köbméterárak voltak központilag érvényben: keménylombos: 30 000 Ft, lágylombos: 19 000 Ft, fenyő: 19 000 Ft.

Ha valaki nem akar, vagy nem tud vesződni a tüzelő felhasogatásával, akkor neki azért a fentieknél magasabb árat kell fizetnie. Manapság egy köbméternyi tűzifa 60 ezer és 75 ezer forint közötti áron mozog a piacon. Több nagy barkácsáruház is kitette már a kínálatba a kalodás fát, és jellemzően 1,7 köbméternyit adnak 99 ezer forintért. Ez leosztva annyit tesz, hogy kb. 58 ezer forintra jön ki egy köbméternyi, úgyhogy érdemes megnézni az áruházi ajánlatokat is!

Címlapkép: Getty Images

