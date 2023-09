Drasztikus visszaesés a magyar autópiacon: merész húzásra kényszerültek a szalonok

Kényszerhelyzetben vannak az autókereskedők és a lízingcégek is, ezért jelentek meg nagyobb számban a 0 százalék THM-es finanszírozási ajánlatok a kereskedésekben - mondta a Pénzcentrumnak Zs. Nagy István. A Magyar Lízingszövetség elnöke szerint anyagi szempontból óriási terhet jelent ez az autókereskedőknek, mást azonban nem tehetnek, a piaci kamatok mértéke ugyanis konkrétan eltántorította az ügyfeleket a vásárlástól, vagy kivárásra sarkallja őket. A szövetség nagyjából 50 százalékos visszaesést prognosztizál az autópiacon a következő hónapokra, a készletek pedig egyre halmozódnak.

Pénzcentrum: Egyre több autókereskedésnél lehet látni 0 százalékos lízingajánlatokról szóló plakátokat. Valóban megszaporodtak ezek a konstrukciók a hazai autópiacon?

Zs. Nagy István: Az akciók körülbelül 2-4 hónapja jelentek meg a piacon, ekkor kezdtek a problémák elkezdődni a kínálati oldalon a visszamondások, illetve a rohamosan csökkenő megrendelések miatt. Ezek következményét inkább a jövő évben fogjuk látni az újautó forgalomba helyezéseknél, becslésünk szerint átlagosan 50 százalékos lehet a visszaesés 1-8 hónapban.

De nem korlátoznám le a kérdéskört a 0 százalékos ajánlatokra, hanem egy tendenciából vezetném le a jelenséget, amit a tavalyi, második félévben megemelkedett refinanszírozási kamatok és ügyfél THM-ek okoztak. Ezek két számjegyűvé váltak, hova tovább közelebb voltak a 20 százalékhoz is. A kamatok mértéke konkrétan eltántorította az ügyfeleket, vagy kivárásra sarkallta őket. Sőt, akár a korábban, a háború előtt megrendelt, megérkezett autók visszamondására is

Azt is tudni kell, hogy a lízingcégek abban is különböznek a kereskedelmi bankoktól, hogy egy lízingszerződést három fél ír alá. A lízingbe adó, a lízingbe vevő és a beszállító. Nagyon szoros együttműködésben dolgoznak az autókereskedők, vagy a hozzájuk kapcsolódó importőrök is a lízingcégekkel. Vagyis együtt sírunk, együtt nevetünk.

Mi vezetett odáig, hogy ilyen akciókhoz kellett nyúlniuk a kereskedőknek, lízingcégeknek?

Manapság erősen kínálati piac a jellemző a hazai autókereskedelemben, mialatt egy keresleti piac volt egészen a múlt év második feléig. Megnövekedtek a kereskedői készletek, ezeket finanszírozni kell, tehát valamit kellett tenni, és jól jött az a fajta együttműködés, amely a lízingcégek és a kereskedők között régóta megvan. Így lehetett ismét behozni ezeket a támogatott akciókat.

Nyilván, ekkora kamatmértéknél az, hogy nulla százalékról beszélünk, a véglet, de van egy köztes állapot, az egyszámjegyű kamatszint, amely már önmagában rengeteget jelent a kétszámjegyű kamatteherhez képest. Tehát nem csak 0 százalékot láthatnak az érdeklődők, hanem a 7-8-9 százalékos akciókat is.

Az is hozzátartozik, hogy a 0 százalékos kamatnak már nagymértékű támogatás kell, amit az autókereskedés vagy az importőr a lízingcégekkel karöltve a saját zsebéből vesz ki, így ez a konstrukció nem feltétlenül a klasszikus futamidőre és nagy hitelösszegre elérhető. Az egyszámjegyű kamatos konstrukció egyfajta kompromisszum, ahol még nem megy veszteségbe az autóeladás, esetleg nullás haszonnal dolgozik az importőr, de legalább kipörög a készlete.

Nyilvánvaló matematika, hogyha itt egy alapkamat, irányadó kamatszint eleve kétszámjegyű - bár a fix kamatok már 5 éves szintnél 8 százalékon vannak a bankközi piacokon -, akkor erre 12-14 százalék között lenne a normál ügyfélkamat, hogyha a finanszírozó megtartaná azt az árrést, amit korábban alkalmazott. Ilyen kamatkörnyezetben nullaszázalékos akciót hirdetni óriási pénzbe kerül, minél hosszabb a futamidő minél inkább magasabb összeg jelenik meg támogatásként, annál nagyobb lesz a veszteség is. Például 500 ezer és 1 millió forint közötti autóként támogatásnál komoly veszteséget realizálna a gyártó.

Ezért van, hogy ezek a nullaszázalékos ajánlatok jellemzően nem a klasszikus futamidőre és önerőre vonatkoznak, hanem egyfajta becsalogatóként működnek. De elvétve lehet olyan márka, lehet olyan túltöltött autókészlet, ahol hosszabb futamidőre, magasabb hitelösszegre is igénybe lehet venni. De közel sem arról beszélünk, hogy a klasszikus régi, 20-30 százalékos önerős, ötéves futamidős nullás lízingek visszatérnek. Fontos új tényező a számításban az elmúlt években megemelkedett autóárakból fakadó csaknem megduplázódott átlagos lízingfinanszírozási összeg is, amely a futamidő alatt fizetendő kamat terheket szintén alapból növelték.

Címlapkép: Getty Images