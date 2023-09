Rengeteg tévhit kering a húsfogyasztásról: sokan dőlnek be még mindig ezeknek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége kiemelt feladatának tekinti az állattenyésztési ágazat körüli viták kiegyensúlyozottságának megteremtését, valamint az ágazatban tevékenykedő gazdálkodók, termék-előállítók megbecsülésének helyreállítását. Ezt a célt szolgálja az a mintegy 37 epizódból álló videósorozat is, amely nemzetközi szakértőkkel készült interjúkon keresztül nyújt új perspektívát az állattenyésztés, az állatitermék-előállítás, az ökológia, az etológia, valamint a táplálkozástudomány kapcsán kialakult tévhitekről. A NAK honlapján magyar felirattal elérhető videókat eddig több ezren tekintették meg.

Júliusban újabb kategóriával bővült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján elérhető szakmai videók aloldal. A Tények/Tévhitek – Állattenyésztés alkategóriába az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló European Livestock Voice, azaz az Európai Állattenyésztés Hangja elnevezésű csoport által megjelentetett, a Dublini Nyilatkozatot aláíró 10 nemzetközi szakértővel készített, összesen 37 videóinterjú került be.

Az Alice Stanton-nal az ír Királyi Sebészkollégium munkatársával készült interjúsorozatban olyan szenzitív kérdések kerülnek terítékre, mint a hús táplálkozásunkban betöltött szerepe, vagy a gyermekkori húsmentes étrend kockázatai, de arra a kérdésre is választ ad a szakember, hogy valóban a vörös hús okolható-e a rák, az elhízás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért.

Frederic Leroy, a brüsszeli Vrije Egyetem professzora az úgynevezett Dublini Nyilatkozat részleteibe avatja be a nézőket, emellett beszél arról is, hogy kik táplálják a húsellenes narratívát, illetve, hogy miért fontos a különböző társadalom- és humán tudományok szakértőinek bevonása a húsról szóló vitába? Diana Rodgers táplálkozásszakértő, a Global Food Justice Alliance és a Sustainable Dish munkatársa a vele készült interjúsorozatban többek között rámutat arra, hogy az állattenyésztés milyen szerepet tölt be a vidéki társadalom életében, milyen környezeti előnyökkel jár, illetve felvázolja azt is, hogy milyen lenne a világ állattenyésztés nélkül.

Theo De Jager, a Gazdálkodók Világszervezetének (WFO) korábbi elnöke a videósorozatban választ ad arra a kérdésre, hogy milyen paradoxonokat rejtenek magukban az uniós stratégiák és szakpolitikai anyagok, illetve, hogy hogyan segíthet Afrikának fenntarthatóbban gazdálkodni az EU. Pablo Manzano, a Baszk Éghajlatváltozási Központ és a Helsinki Egyetem munkatársa az állattenyésztésnek a klímaváltozásra gyakorolt hatásait elemzi, de rámutat arra is, hogy milyen veszélyeket hordoznak magukban a közvélemény által képviselt leegyszerűsítő megközelítések.

John Gilliland, a belfasti Queen's Egyetem munkatársa – aki egyben a Devenish Nutrition Ltd. igazgatója is – a vele készült interjú-sorozatban többek között a biológiai sokféleség, a talajegészség fontosságáról beszél és rámutat arra is, hogy miért fontos, hogy javuljon az állattenyésztési ágazat kommunikációja és hogy párbeszéd folyjon a lakossággal a mezőgazdasággal kapcsolatos aggodalmaikról. Candace Croney, az egyesült államokbeli Purdue Egyetem munkatársa által felvetett témák között szerepel a húsfogyasztás morális megítélése, a növényi eredetű élelmiszerek tápértéke, de az interjúban kitér arra is, hogy miért káros, ha az állatokat emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel.

Max Makuvise, a zimbabwei E-Livestock Global szervezet munkatársa a vele készült interjúsorozatban az Afrikai kontinensre kalauzolja el az érdeklődőket. A szakember bemutatja, hogy az állattenyésztés hogyan támogatja a fiatalok társadalmi-gazdasági szerepvállalásának erősítését és a nők emancipációját Afrikában; milyen az állatok gazdasági értéke, illetve hogyan lehet fenntartható gazdálkodást folytatni a kontinensen.

Wilhelm Windisch, a Müncheni Műszaki Egyetem munkatársa többek közt elmagyarázza, hogy az állattenyésztés miképp teremt a fogyasztó, az állattartó, a mezőgazdaság és más iparágak számára is előnyös helyzetet. Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a gazdálkodók az EU Termelőtől a fogyasztóig stratégiájának megfelelő végrehajtásába. A Neil Mann-nal, a Melbourne-i Egyetem munkatársával készült interjúsorozatban szóba kerül a hús emberi evolúcióban betöltött szerepe, a szélsőséges étrendek, a radikális diéták alkalmazása során fellépő egészségügyi kockázatok, illetve az állati eredetű élelmiszerek növényi alapú alternatívákkal való helyettesítésével kapcsolatos problémák.

A nemzetközi szakértőkkel készült - magyar nyelvű felirattal ellátott - valamennyi interjú elérhető a Tények/Tévhitek – Állattenyésztés videó alkategóriában a NAK honlapján.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége kiemelt feladatának tekinti az állattenyésztési ágazat körüli viták kiegyensúlyozottságának megteremtését, valamint az ágazatban tevékenykedő gazdálkodók, termék-előállítók megbecsülésének helyreállítását. Ezen célok megvalósításához hatékony kommunikációs eszköznek bizonyul a 2019-ben alakult Európai Állattenyésztés Hangja szervezet által indított kampány anyagainak a különböző szakmai rendezvényeken történő bemutatása, valamint a Tények/Tévhitek – Állattenyésztés videó alkategóriába feltöltött, nemzetközileg elismert szakértőkkel készült, magyar nyelvű feliratozással ellátott videóinterjúk közzététele.

Szervezetünk által a témában indított kommunikációs kampány jelentősége és szükségessége megkérdőjelezhetetlen, melyet a szakmai rendezvényekre történő kitelepüléseinkkor tapasztalt magas látógatószám, a pozitív visszajelzések, valamint a web-es felületeinken közzétett szakmai tartalmak esetében elért letöltési és megtekintési számok is alátámasztanak.

Kommunikációs kampányunk ezzel nem ért véget, továbbra is arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk nem csak a hazai, hanem az európai állattenyésztési ágazat, a több millió európai gazdálkodó munkájának elismeréséhez, az állati eredetű termékek kiegyensúlyozott táplálkozásban betöltött szerepének hangsúlyozásához, a tudatosság növeléséhez, a fogyasztók és politikai döntéshozók korrekt tájékoztatásához.

Reményeink szerint a folyamatosan bővülő, gondolatébresztő, tudományos tényeken alapuló szakmai tartalmaink által lehetőséget tudunk teremteni a témában érintett, sok esetben eltérő nézeteket valló szereplők közötti egészéges párbeszéd kialakításához, továbbá, hogy újabb perspektívákat tudunk felkínálni az állattenyésztési ágazat és az állati eredetű termékek kapcsán folyamatban lévő vitákhoz.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)