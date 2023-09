Jó ütemben zajlanak a betakarítási munkák: de milyen termésre számíthatunk?

A mostani száraz időben jól halad az őszi betakarítás, a hétvégi kiadós csapadék pedig kellően átnedvesítette a talajt a repce korai fejlődéséhez és az őszi kalászosok magágyának előkészítéséhez - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták: a múlt hét második felében számottevő mennyiségű csapadék esett, a Dunántúl jelentős részén, az Alföld déli felén és többfelé az északi országrészben is 20-60 milliméter közötti mennyiséget regisztráltak, de 10-20 milliméter közötti mennyiség csaknem mindenütt hullott. A hétvégi esők a felszín közeli talajréteget sokfelé telítették nedvességgel, és a felső 20 centiméteres réteg azóta is csaknem telített állapotban van. Az ország nagy részén a középső talajréteg is jó vízellátottságú, Budapesttől délre, az Alföld középső és keleti tájain vannak szárazabb foltok.

Az elmúlt öt-tíz nap átlaghőmérséklete azzal együtt is 3-5 Celsius-fokkal magasabb volt az ilyenkor szokásos értékeknél, hogy a hétvégén átvonuló frontrendszer az ország nagy részén csaknem 10 fokkal visszavetette a maximum értékeket, vasárnap a keleti, északkeleti országrész kivételével 20 fok alatt volt a csúcshőmérséklet. Hétfőtől visszatért a meleg idő, azóta ismét 26-29 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérnek.

Hozzátették: a kukorica és napraforgó beérett, utóbbi növény aratása sokfelé zajlik. Az optimális szemnedvesség eléréséhez kedvező volt a szeptember nagy részét jellemző száraz, meleg időjárás.

Az őszi káposztarepce jellemzően már a csírázás, kelés fázisában van, a korábban elvetett állományok már sziklevelesek. A magágy előkészítéséhez, a vetéshez és a magok keléséhez a hónap első dekádjában az ország nagyobb részén kedvező volt a talaj fölső rétegének nedvességtartalma, utána azonban az ország nagyobb részén egyre jobban kiszáradt a talaj. A hétvégi kiadós csapadék sokat segített a repce optimális korai fejlődéséhez, ahogy az őszi kalászosok magágy-előkészítéséhez is nagy szükség volt a felső talajréteg átnedvesedésére.

A nagyrészt napos, száraz, az ilyenkor szokásosnál melegebb időjárás a jövő hét közepéig folytatódik, bár szombaton egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több lehet a felhő és néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat, vasárnap a hőmérséklet is visszaesik pár fokkal. A talaj felszín közeli rétege tovább szárad, szikkad majd. Jövő hét szerdán újabb hidegfront várható, ami előreláthatóan többfelé okoz majd esőt, és a jövő hét második felében 20 fok körüli értékekre hűl le a levegő.

