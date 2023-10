Mégis, mire készülnek a Tisza-tónál: százmilliókat durrantanak el erre - tényleg szükség van rá?

Fejlesztések kezdődnek Abádszalókon és Berekfürdőn - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az MTI-vel. A két település összesen 750 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A tájékoztatás szerint Abádszalók önkormányzata 400 millió forint, míg Berekfürdőé 350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Élhető települések elnevezésű pályázatán.

Az elnyert forrásból Abádszalók belterületén a jelenlegi csatornák nyomvonalát figyelembe véve két csapadékvíz-elvezető csatornaszakasz épül, illetve újul meg

- írták. Emellett öt gyalogátkelőhelyet alakítanak ki és 1700 méteren kerékpárút létesül. Játszótér fejlesztése, zöldfelület-felújítás is szerepel a tervek szerint 2025. június 30-án véget érő projektben - tudatták.

Berekfürdő településközpontjában, több mint 2000 négyzetméteren fejlesztik majd a zöldfelületet. Egyedi kialakítású játszótér is épül, ütéscsillapító burkolatokat, járdákat, sétányokat alakítanak ki és utcabútorokat, szeméttárolókat, kerékpártárolókat telepítenek. Szabadtéri közösségi rendezvénytér létesül és egységes parkolóhelyeket is kialakítanak. A fürdő előtti terület forgalmának csillapításáért buszmegállókat helyeznek át, illetve újakat építenek és kiépítik a térvilágítást is. A berekfürdői projekt befejezésének tervezett dátuma 2024. december 31. - olvasható a közleményben.

