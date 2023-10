Siralmas a növénytermesztők helyzete itthon, az állattenyésztők éve lesz 2023?

Tragikus jelenleg a növénytermesztők helyzete Magyarországon, és habár eddig az állattenyésztés volt a mostohagyerek hazánkban, ez 2023-ban megváltozhat - mondta az Agrárszektornak Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója. Kiemelte, olyan dolog történik idén a magyar mezőgazdaságban, amire korábban nem volt példa, egy komplex mezőgazdasági cég most ugyanis inkább az állattartás felé tendál szemben a növénytermeléssel.

Folyamatosan csökken az állatállomány nemcsak itthon, de Európában is. Mi az, amiből a legnagyobb a visszaesés, és miért pont ennél az állatnál tapasztalható ez?

A legnagyobb, 7 millió tonnás csökkenés a sertésállományokban volt Európában, de a szarvasmarhánál is több mint egymillió tonnás visszaesés történt. Az kijelenthető, hogy az elmúlt két év sertésválsága egyértelműen az állattartási kedv zuhanását eredményezte a kontinensen, komoly kocavisszaesések történtek ugyanis Európa-szinten. A tej értékesítési pozíciója fél évvel ezelőttig nagyon jó volt, kedvező áron tudtak értékesíteni a termelők, aminek a keresleti piac és egyre kevesebb tejelő tehén az oka. Az elmúlt két évben 6 százalékkal csökkent a sertésállományunk, míg 2021-be majdnem 3 milliós volt a létszám, most már mindössze 2,56 millióról beszélhetünk. A tehénnél csupán 1-2 százalékos visszaesés történt, a baromfi pedig növekedett idehaza. A továbbiakban egész Európában csökkenést prognosztizálunk, hazánkban azonban jobb most a sertés pozíciója, mint az elmúlt két évben, ez pedig rá is fér a gazdákra.

Milyen trendet látni most az állattartás szerkezetében? Az utóbbi években eltolódott a sertéstartástól a baromfitartás felé a mérleg, az idei év fordíthat ezen?

A baromfiágazatban az elmúlt két évben két nagy probléma is volt, az egyik az olyan állategészségügyi gondok, mint a madárinfluenza, illetve a másik az energiaár. Ez utóbbi miatt eléggé megijedtek a termelők, hiszen a legnagyobb mértékben ezt a szektort sújtotta a drágulás. Habár az utóbbi időben kicsit kiegyenesedett az energiaár, de ezzel párhuzamosan a broilernek és a tojásnak is folyamatosan esett az ára.

Több helyen is elhangzott, hogy idén a sertéstartás lehet a győztes hazánkban. Ezt a kijelentést mivel lehet magyarázni, hiszen nagy felháborodást keltett nemrég, hogy ömlik az import német sertéshús hazánkban? Hol van a magyar sertéshús, miért éri meg jobban az importot behozni és értékesíteni?

Két oldalról érdemes nézni a dolgot, egyrészt a költségeket, másrészt az árbevételt is figyelembe kell venni, a következő időszakban ugyanis az előbbire kell majd koncentrálnunk. Jelenleg 710-720 forint körül van az élő sertés ára, amihez már az új árpa társul, néhány hét múlva pedig jön a kukorica, így pedig lehet versenyképesen termelni. Azt már biztosan kijelenhetjük, hogy két szűk esztendő után 2023 a sertéstenyésztők éve lesz, úgyis, hogy bár az év első felében még magasak voltak a költségek, a mostani alacsony gabonaárakkal ezek egyértelműen csökkennek, a sertéstartók árbevétele azonban nem fog olyan mértékben, mint például a tejtermelőké vagy a baromfisoké. A 6 milliós sertésállományt nem fogjuk itthon elérni, de törekedni kell arra, hogy a 2,5 millió, ami most van, ne csökkenjen tovább. Természetesen van import az országban, mindenki keresi ugyanis a disznót, mivel nincs elég Európában. Azt jó kiemelni, hogy még ma is emelkednek a fuvardíjak, vagyis a lokáció és a saját termelés fontos lenne.

