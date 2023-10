Két marékkal szórják a pályázati pénzeket a magyar vállalkozókra: ennek a feltételnek kell megfelelni

Nagyon sok olyan, a termelési folyamatba beépíthető és alkalmazható, illetve a fenntartható törekvéseknek is megfelelő gazdálkodási gyakorlat van, amely a megváltozott klimatikus viszonyaink között előnyös tud lenni a hazai gazdálkodóknak - ismertette Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön a CIB csoport szakmai konferenciáján, Bugyin.

Az Agrárminisztérium közleményéből kiderül, hogy Feldman Zsolt előadásában hangsúlyozta, hogy az elmúlt években Európában különösképp erősödött a nyomás az agráriumot érintő fenntarthatósági kérdésekben: egyrészt az uniós szabályozások révén, másrészt a fogyasztók részéről, de harmadrészt ugyanakkor a saját gazdálkodói érdek is, hogy a természeti erőforrásokkal megfelelően gazdálkodjunk. Kiemelte a talaj védelmével, talajszerkezet javításával és a vízmegtartással kapcsolatos előírásokat, melyek érvényesítésére kötelező jelleg hiányában is óriási szükség lenne gazdálkodói oldalról Magyarországon, különös tekintettel a klímaváltozás negatív hatásainak ezek révén történő enyhítésére.

Az államtitkár kifejtette, hogy a tavalyi energiaválság rámutatott az input költségek racionalizálásának fontosságára. Emiatt fontos cél, hogy az ezek optimalizálásában nagy segítséget nyújtó precíziós gazdálkodásban rejlő lehetőségeket a közepes és kis agrárvállalkozások is megismerjék és alkalmazzák. A 2021. évi precíziós pályázaton több mint 2.600 gazdálkodó kapott csaknem 200 milliárd forint értékben segítséget a technológia beszerzéséhez és alkalmazásához.

Feldman Zsolt ismertette: komoly lehetőséget jelent a szektornak, hogy az uniós vidékfejlesztési források mellé a kormány döntése értelmében 80 százalékos kiegészítő társfinanszírozás társul. Ennek köszönhetően lehetséges az Európai Unió által elvárt legalább 30 százalékos költési aránynak való megfelelés teljesítése a különböző zöld típusú vidékfejlesztési pályázati felhívásokon úgy, hogy közben 1.500 milliárd forint áll rendelkezésre mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokra 2027-ig. Így biztosítható a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek zöld átállása is, amelyek nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági hasznot is hoznak majd.

Kitért arra is, hogy jelentős adminisztrációs terhet ró a mezőgazdaságban tevékenykedőkre az unió fenntarthatósági feltételeinek való megfelelés dokumentálása. Mint minden szabályozás, ez is uniformizált, mindenkire ugyanazok a kritériumok érvényesek, amelyek a mezőgazdaság, a termőföld, a gazdaságok sokfélesége okán az egyedi alkalmazása során gyakran jelent komolyabb nehézséget. Ez érvényes a zöld szempontoknak megfelelés esetén is.

