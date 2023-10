Sorra zárnak be a legendás éttermek vidéken: mégis, mi folyik itt?

Sok étterem mind a mai napig nem tudott újranyitni a nyugati országrészben. A bezárási hullám Győr-Moson-Sopronon belül tavaly áprilisban kezdődött egy 36 éves népszerű hellyel, a söröző azóta is új bérlőt keres.

A várkerületi, kerthelyiséggel és utcai terasszal is rendelkező étterem kedvelt volt, és nem csak a helyiek körében. Hazai és külföldi sztárok, politikusok, művészek látogatták, a róluk készült fotók hosszú sora díszítette a falakat. Ez volt amúgy a város utolsó helye, ahol nem is olyan régen még zongorista játszott az ebédnél. Tavaly nyár végén a szintén soproni Várkert Café & Restaurant, majd a Graben Étterem csukott be, követte őket még egy fertőrákosi és még öt népszerű soproni hely, köztük az azóta újranyitott Hotel Lővér - írja a Telex.

Sopron belvárosában bezárt vendéglátóhelyek árulkodnak arról is, mennyire visszaesett itt a turizmus, mivel évek óta várja új bérlőjét a Tűztoronyhoz közeli Fogas, a várkerületi Rókalyuk Söröző. De üres, egykor jól menő szórakozóhelyek zárt ajtaját látni az Új utcában, a Kolostor utcában, a Szent György utcában is – vagyis a történelmi belvárosban.

Egyedül a már említett Hotel Lővér esetében bizonyult átmenetinek a búcsú, a 2022. októberi zárást követően idén áprilisban új üzemeltetővel kinyitott a Danubius Hotels Zrt. tulajdonában álló szálloda.

Tavaly szeptemberben Mosonmagyaróváron jelezte néhány hely a bizonytalan idejű szünetet, novemberben pedig a hullám elérte Győr környékét is. A pannonhalmi főapátság által fenntartott luxusétterem, a Viator azóta már csak konferencia- és rendezvényközpontként működik.

Győrben a tavalyi bezárási hullám leghíresebbje, az Arrabona Ételbár előre meghirdette november 26-i búcsúhétvégéjét, és soha nem látott rohamot álltak ki az azóta szétszéledt dolgozók. Kis túlzással kitüntetést érdemelt volna rajtuk kívül az öreg és levitézlett szendvicsütő is, amelyben a hely legendás gombás melegszendvicseinek százai sültek az utolsó hétvégén. Mike Zoltán cégvezető egy vendéglátós kollégájának adta emlékbe a 40 éves berendezést.

Címlapkép: Getty Images

