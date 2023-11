Itt van a legújabb brüsszeli mesterterv: fontos változás élesedik a magyar hivatalokban

Új kezdeményezést fogadott el az Európai Bizottság az európai igazgatási tér bővítésével (ComPAct) kapcsolatban, amely konkrét intézkedéseket javasol annak érdekében, hogy a közigazgatás megfeleljen az emberek és a vállalkozások igényeinek Európa-szerte. Ez az első, olyan átfogó intézkedéscsomag, amely támogatja a nemzeti közigazgatás modernizációját és erősíti az országok közötti együttműködést. A közleményt Elisa Ferreira, kohézióért és a reformokért felelős biztos mutatta be Brüsszelben, de az online közvetített sajtótájékoztatón mi is részt vettünk.

A hatékony nemzeti, regionális és helyi közigazgatás kulcsfontosságú az uniós és nemzeti prioritások gyakorlati megvalósításához, a stratégiai beruházások zöld és digitális átállásának biztosításához, de hatékony eszköz a versenyképesség fokozásához is az egész Európai Unióban. Nagyjából ez az alapelve a most elfogadott, az európai közigazgatási tér bővítéséhez (ComPAct) kapcsolható új intézkedéscsomagnak, ami várhatóan többek között hatékonyabb adminisztrációt és kevesebb bürokráciát tesz majd lehetővé hazánkban is.

Az európai közigazgatási tér bővítése kritikus fontosságú a mindennapokban és az üzleti életben egyaránt és ez az első ilyen alkalom, hogy véleményezhették az állampolgárok is. Így a kezdeményezés visszatükrözi a lakosság igényeit a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézésre. A nemzeti adminisztráció hihetetlen nyomás alatt van és a modernizáció nem lehet csupán pénz kérdése. Elengedhetetlenül fontos a közigazgatás nemzeti, regionális és helyi szinten való megerősítse annak érdekében, hogy végre tudjuk hajtani a politikai prioritásokat, hatékonyan reagáljunk a válságokra és képesek legyünk kezelni a strukturális átalakulásokat. A ComPact segítségével ebben a törekvésben erősítjük és könnyítjük meg a tagállamoknak nyújtott támogatást. Ezért szorgalmazzuk az együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét, mert akkor vagyunk együtt erősebbek, ha minden ember és vállalkozás számára előnyöket biztosíthatunk

– mondta Elisa Ferreira, kohézióért és a reformokért felelős biztos a sajtótájékoztatón az új kezdeményezésről.

Az uniós és nemzeti szakpolitikák jobb végrehajtása és a hatékonyabb igazgatási teljesítmény megfelel az európaiak kevesebb bürokráciával és nagyobb átláthatósággal kapcsolatos elvárásainak, és évente több milliárd eurót takaríthat meg az uniós polgárok és vállalkozások számára.

Tény, hogy manapság óriási nyomás nehezedik a közigazgatásra, amelyet a külső hatások (a Covid19-től kezdve Ukrajna orosz inváziójával és az azt követő energiaválsággal bezárólag), a tehetségek felkutatása és vonzása, valamint a szakértelem kiépítése okoz az egyre összetettebb témákban, mint például a zöld és a digitális átállás terén. Egy ilyen kihívást jelentő szakpolitikai menetrend megvalósítása a rugalmas és alkalmazkodóképes közigazgatásra támaszkodik a tagállamok minden szintjén.

Ez az első alkalom, hogy a bizottság egy olyan stratégiai intézkedéscsomagot javasol, amely nemcsak a tagállamok közigazgatásának rugalmasabbá és innovatívabbá tételét támogatja, hanem a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés erősítését is. Reményeink szerint mindez lehetővé teszi az európai szinten meglévő hiányosságok megszüntetését a szakpolitikák és szolgáltatások terén. Az új kezdeményezés figyelembe veszi az egyéni igényeket, miközben előkészíti a tagállamok közötti igazgatási együttműködés elmélyítését és az európai közigazgatási térség megerősítését, amely a közös értékeken és azon a törekvésen alapul, hogy a legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsák a polgárok és a vállalkozások számára

– magyarázta Elisa Ferreira, hozzátéve, hogy a ComPAct elsősorban a stratégiák kidolgozására és végrehajtására, valamint stratégiai beruházások kiválasztására és végrehajtására irányuló közigazgatási kapacitás megerősítésére összpontosít.

Az európai közigazgatási tér bővítése így három pillérre épül:

A közigazgatási készségek menetrendje: előmozdítja a közigazgatási együttműködést a közigazgatások között minden szinten, hogy elősegítsék munkaerő fejlesztését a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra; például lehetővé teszi az európai köztisztviselők mobilitását a tagállamok között a tudás és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében.

A közigazgatás kapacitásának erősítése digitális átalakuláshoz: a ComPAc például növelni fogja a közigazgatás készségét arra, hogy a mesterséges intelligencia technológiákat biztonságos és megbízható módon integrálják működésükbe (például audit, közbeszerzés).

Felkészülés a zöld átállás irányításához: a közigazgatások kapacitásának megerősítése a zöld átmenet irányítása és a rugalmasság kiépítése érdekében; például támogatni fogja a közigazgatást szervezeti szénlábnyomuk felmérésében és csökkentésében.

Ezen túlmenően a ComPAct közös átfogó elveket terjeszt elő a jól teljesítő közigazgatás számára, ám a tagállamok saját tempójukban, szükségleteiknek és intézményi felépítésüknek megfelelően vehetnek részt a megállapodásban. A biztossági remények szerint a bemutatott eszközök, módszertanok, szakértői támogatás és a bevált gyakorlatok cseréje segíthet abban, hogy a tagállamok tanuljanak egymástól, innovációt hajtsanak végre és javítsák közigazgatásuk hatékonyságát.

A ComPAct kezdeményezés az alábbi közös átfogó elveken alapul:

stratégiai irányítás, amely biztosítja a közigazgatás kapacitását, rezilienciáját és a közbizalom fenntartását,

koherens, tényadatokra támaszkodó, részvételen alapuló és átlátható szakpolitikai döntéshozatal,

pártatlan, professzionális és hatékony közszolgálat,

magas színvonalú, emberközpontú és hozzáférhető közszolgáltatások,

szubszidiaritás, elszámoltathatóság,

a közigazgatás átláthatósága és a közigazgatási folyamatok felügyelete,

rendezett és fenntartható államháztartás.

Ez a kezdeményezés számos kulcsfontosságú szakpolitikát fog kiegészíteni, például az uniós készségfejlesztési programot, a digitális évtizedet, a zöld megállapodást és a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervet, a kohéziós politikát, a demokráciavédelmi és a korrupcióellenes csomagot, valamint az EU stratégiai előrejelzési programját. Mivel a köztisztviselők továbbképzése és szakmai átképzése alapvető fontosságú a digitális és zöld átállás, valamint az egyre összetettebb szakpolitikai döntéshozatal összefüggésében, ez az időszerű kezdeményezés kapcsolódik a készségek európai évéhez és annak első kulcsfontosságú kezdeményezéséhez, az európai régiók tehetségpotenciáljának kiaknázásához is

– hívta fel rá a figyelmet a kohézióért és a reformokért felelős biztos.

A ComPAc válasz a tagállamok, az Európai Parlament és a Régiók Európai Bizottsága által a Bizottsághoz intézett felhívásokra, hogy mozdítsák elő az együttműködést és a politikai párbeszédet, valamint segítsék elő a közigazgatás kapacitásának és minőségének javítását központi, regionális, és helyi szinten. Úgy tűnik, a megállapodás megfelel az európaiak azon elvárásainak is, hogy a közigazgatás legyen kevésbé bürokratikus, nyújtson gyorsabban szolgáltatásokat, valamint legyen átláthatóbb és közelebb kerüljön az emberekhez.

