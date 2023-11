8,3 milliárdos beruházás Szolnokon: ennyi új munkahely is létrejött az új gyógyszerüzemben

Az elmúlt évek válságai megmutatták, hogy a szuverenitás politikai és gazdasági értelemben is alapvető fontosságú Magyarország számára – jelentette ki Varga Mihály a Béres Gyógyszergyár Zrt. új üzemegységének átadó ünnepségén, Szolnokon. A vállalat 8,3 milliárd forintos beruházásának köszönhetően a gyártókapacitás bővülése mellett 24 új munkahely jött létre a térségben.

8 milliárd forintos beruházással bővült a Béres szolnoki üzeme

A pénzügyminiszter emlékeztetett: a járvány után az orosz-ukrán háborút övező szankciós viták is rávilágítottak arra, hogy a saját érdekeink képviselete jelentősen meghatározza az ország biztonságát és gazdasági kilátásait. Ha ugyanis az európai központra bíztuk volna a sorsunkat, akkor ma nem lenne például megfizethető gázellátás a magyar gazdaság számára – szögezte le a tárcavezető. Varga Mihály rámutatott: a saját vélemény melletti kiállásunknak köszönhető az az egymillió új munkahely, amelyet 2010 óta a magyar gazdaság szereplőivel jól együttműködve, de a nemzetközi szinten inkább ellenszélben hoztunk létre. Mint mondta: a kormány nemzeti szuverenitásra építő álláspontját nemcsak a jelen kor kihívásai, hanem az elért eredményeink is visszaigazolják. A miniszter hangsúlyozta: a kormány egyik fontos gazdaságpolitikai alapvetése, hogy a támogatott fejlesztések a területi kiegyenlítést szolgálják, a másik cél pedig a helyi munkahelyteremtés, a már létrehozott munkahelyek megőrzése. A munkahelyteremtés kérdése Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében már a kormányváltáskor is különösen is fontos volt, az elmúlt évtizedben sikerült megfelezni a térségben a munkanélküliséget. A Béres Magyarország legnagyobb családi tulajdonú gyógyszergyára, amely immár 150 termékkel van jelen a hazai és nemzetközi piacon. A vállalatnál a beruházások összértéke elérte a 25 milliárd forintot, a mostani fejlesztéssel együtt 560-ra növeli dolgozói létszámát és tovább emeli exportteljesítményét is.

