Sorban küldik el munkásaikat a magyar cégek: mégis, mi folyik itt?

Tömeges elbocsátásokkal zárul az év Makón és Hódmezővásárhelyen. Makón a Continental gyárából bocsátanak el még az idén ötven dolgozót, Hódmezővásárhelyen a város legnagyobb munkáltatója, a német tulajdonú Villeroy & Boch Magyarország Kft. válik meg ugyanennyi magyar dolgozójától. Mindkét gyárban arra hivatkoznak, hogy csökkent a megrendelések mennyisége - írja a Telex.

A Continentalnak hat gyára, egy gumiabroncskereskedelmi központja, és egy fejlesztési központja is van itthon, ezek együtt több mint 8000 embernek adnak munkát. A gyárban az elmúlt években nagy volt a fluktuáció, az autóipar átalakulása mellett a koronavírus-járvány miatti keresletingadozások miatt is gyakoriak voltak az elbocsátások. 2021-ben vissza is fizettek az államnak 1,7 milliárd forint támogatást, amit korábban a létszám bővítésére kaptak, írja a Telex.

Hódmezővásárhelyen a Villeroy & Boch Magyarország Kft. az Üzemi Tanáccsal való egyeztetés után 50 saját, magyar dolgozójától válik meg. 45-en csoportos létszámleépítés keretében felmondással távoznak, 3 főnek lejár a határozott idejű szerződése, 2 fő pedig közös megegyezéssel távozik. Korábban fölmondtak a 86 külföldi munkásnak is, akik Indonéziából jöttek dolgozni Vásárhelyre. Szeptember közepén összesen 750 dolgozójuk volt, akkor még arról beszélt a cég egyik vezetője a Telexnek, hogy milyen nehéz volt elég munkást találni, ezért kezdtek három éve külföldieket alkalmazni.

Hosszabb távon várhatóan nem maradnak sokan munka nélkül egyik városban sem. A 27 ezer lakosú Makón a tervek szerint az első körben 120 főnek ad munkát a leendő csomagolóanyag-gyártással foglalkozó üzem. A 44 ezer lakosú Hódmezővásárhelyen az ipari parkban már kijelöltek egy területet annak a japán élelmiszergyártó cégnek, amely üzemet építene a városban. Még nem biztos, de Vásárhelyen remélik, hogy valóban hozzájuk települ a vállalat, amely jó esetben 2028-tól 300 főt foglalkoztat majd.

