Őrületes fogásra csapott le a NAV: 800 milliót érő hamis áru lapult egy panelben

800 millió forint értékben foglaltak autódiagnosztikai eszközöket egy panellakásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai. A lakásban ezen felül közel ezer darab Elf Bar és 20 millió forintnyi készpénz is lapult.

A NAV munkatársai rendszeresen folytatnak ellenőrzést a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonjog-védelmi Szakmai Egyesületének (JAF) szaktanácsadói támogatásával. Idén Pest vármegyében hat ellenőrzésen találtak hamis autódiagnosztikai eszközöket, összesen 70 millió forint értékben.

A NAV-ellenőrök ezúttal kockázatelemzés alapján indultak el egy nagytarcsai címre. Nem is sejthették, hogy az akció a JAF történetének legnagyobb felderítése lesz. A helyszínen autódiagnosztikai eszközt vásároltak. Nem meglepő módon a termék hamis volt, és számlát sem kaptak a vásárlásról.

A NAV Bevetési Igazgatóság járőrei az eladó budapesti lakását is átkutatták. A lakásban 777 darab, - a szakértői vélemény alapján hamis - autódiagnosztikai eszközt találtak. A lakás egyéb meglepetéseket is rejtett, többek között 978 darab Elf Bar nevű, egyszer használatos elektronikus cigarettát, melynek forgalmazása hazánkban tiltott. A járőrök 20 millió forintot meghaladó értékben készpénzt (forint, euró) is találtak a helyszínen.

A hamis termékek iparjogvédelmi értéke meghaladja a 264 millió, a szerzői jogi értéke az 556 millió forintot, a jövedéki termékek értéke pedig a 8 millió forintot. A járőrök az árut és a készpénzt is lefoglalták és jelzést tettek a NAV bűnügyi szakterületének.

Címlapkép: Getty Images