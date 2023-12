Nesze neked benzináremelés: virágzik a fekete-fuvarozás a vidéki Magyarországon

Egyre nehezebb helyzetben vannak a magyarországi taxisok, amellett, hogy a koronavírus-járvány ezt az ágazatot sem kímélte, a növekvő üzemanyagárakkal is szembe kell nézniük. A folyamatosan emelkedő és állandó költségek miatt egyre nehezebb fenntartani a taxis vállalkozásokat. A személytaxi- szolgáltatást hazánkban egyéni és társas vállalkozások végzik annak összes előnyével és hátrányával együtt. Az Országos Taxiszövetség szerint, a pandémia után, sok fiatal látott fantáziát a taxizásban, de az igen magas beruházási költségek miatt, csak azok tudtak talpon maradni, akik családi segítséggel tudták elindítani és fenntartani a vállalkozásukat. A szervezet elnökével Metál Zoltánnal beszélgettünk.

Az elszálló energiaárak, és a magas infláció miatt hasonlóan a többi ágazathoz, a taxisok sincsen könnyű helyzetben. A vállalkozónak nemcsak a havi költségeit kell kitermelnie a bevételből – az aktuális tarifa használatával –, hanem abból a saját bérét, illetve a gyors jármű-amortizáció miatt a következő autójának a beszerzési árát is, legalább ötévenként újra és újra. Januárban ráadásul a taxisok, és más autósok, fuvarozók is mélyen a zsebükbe nyúlhatnak, mivel 41 forinttal emelkednek az üzemanyagárak a jövedékiadó-emelés miatt.

A taxisok az egyszerű magánautósokhoz hasonlóan, egészen az üzemanyagársapka eltörléséig literenként 480 forintért kapták a benzint és a gázolajat. Ám az azóta eltelt időszakban már nekik is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Szolgáltatást nyújtanak és nem minden sofőr ül a saját tulajdonú autójában, ennek ellenére is bent tartotta őket a kormány a kedvezményezettek körében.

A kormány 2021-ben 3 milliárd forinttal támogatta a vállalkozásszerű személyszállításra használt villanyautók vásárlását, miközben a taxisok amúgy is jelentős kedvezményeket kapnak bármilyen új autó árából. Ennek ellenére mégse beszélhetünk hurráoptimizmusról, mivel az ágazatban dolgozók száma azóta jócskán megcsappant, és félő, hogy a jövő évi benzínáremelés csak tetézi az amúgy se könnyű helyzetet.

A szolgáltatóknak egyre nagyobb kockázatot jelent az árképzés. Még ha indokolt is, de figyelembe kell venni azt a lélektani határt, amit az utas még képes megfizetni a személyszállításért. A helyközi személyszállításban már évek óta virágzik a fekete-fuvarozás, amire egyre nagyobb igény van. Minél kevesebb piaci szereplő van egy régióban, annál könnyebben alkalmazkodik a kereslet a kínálathoz

- kezdte lapunk megkeresésére Metál Zoltán.

Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint azokon a településeken, ahol bármilyen szabályozott árképzés van a települési Önkormányzat szabályozásában, ott állandó és rendszeres egyeztetésre volt, van és lesz szükség. Az elmúlt 12 évben nem volt még arra példa, hogy egy választási évben a települési Önkormányzatoknak prioritása lenne a taxik díjának esetleges korrekciója.

A szakember szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy manapság maga a gépjármű beszerzés is már egy kisebb vagyon. Mint mondta, a nagyértékű járművek biztosítási díjai is az egekben van. A karbantartási és szervizköltségek is komoly mértékben emelkedtek.

A pandémia után újra vonzó lett taxisszakma

Arra a kérdésre, hogy van-e elég taxis, fontosnak tartotta elmondani szerencsére a pandémia után, sok fiatal látott fantáziát a taxizásban, de az igen magas beruházási költségek miatt, csak azok tudtak talpon maradni, akik családi segítséggel tudták elindítani és fenntartani a vállalkozásukat.

Ahhoz, egyébként hogy valaki taxisnak álljon minimum két éves jogosítvány, EÜ 2 csoport, PÁV II, személytaxi-vezető vizsga 5 évenkénti ismétlődő megújító tanfolyami képzéssel és hatósági KRESZ vizsgával, taxis vállalkozói tanfolyam és vizsga, pénzügyi megfelelés, adótartozás mentességi igazolások, erkölcsi bizonyítvány, taxióra, annak 2 évenként hitelesítése, pénztárgép, kommunikációs eszközök, stb.

Metál Zoltán szerint a rendeleti előírás és szabályozás nem változott az elmúlt 8 évben, de mivel egyre korszerűbbek az újabb autók és egyre többen arra törekednek, hogy viszonylag kisebb fogyasztású járművet használjanak, ezért látványos a taxi-flotta megújulása.

Nem kell tartani újabb taxisblokádtól

Arra a kérdésre, hogy javult, vagy csökkent a taxisok érdekérvényesítő képessége Magyarországon, Metál Zoltán a HelloVidéknek elmondta, hogy az elmúlt 13 évben a Kamarákkal együtt, kéz a kézben segítették a szakminisztériumokat, a Hatóságokat és az Önkormányzatokat is a szakma problémáinak megértésében.

Ha szükségesnek éreztük, egységes és egyszerű javaslatokat fogalmaztunk meg a változásra. Mi partnernek tekintettük mindig is ezeket a hivatalokat, folyamatos és korrekt jelenleg is az együttműködés

- tette hozzá.

Az utóbbi években gombamód megszaporodtak vidéken a különböző fuvarszervező cégek is, amelyek közül sokan nemcsak belföldre, de már külföldre is szerveznek szállításokat. Adódik a kérdés, hogy a taxisok, hogy tudják felvenni a versenyt ezekkel a társaságokkal. Ezzel kapcsolatban Metál Zoltán azt mondta lapunknak, hogy a taxisok többsége fuvarszervezőhöz kapcsolódik, mert onnan kapja a rendszeres fuvart, így érdeke a csatlakozás.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)