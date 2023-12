Tovább terjeszkedik az áruházlánc: ebben a vidéki városban nyitott új üzletet a PENNY

Baja város központjában, a Csermák Mihály téren nyitotta meg 231. üzletét a PENNY. Az új diszkont a távolsági buszmegálló mellett található, így nem csak a helyi lakosoknak, de a környékbeli ingázóknak is könnyebben elérhetővé teszi a kiváló minőségű, pénztárcabarát termékeket.

Közel 400 négyzetméteres eladótérrel nyílt meg a PENNY legújabb és egyben második üzlete Baján, amely 18 fő részére biztosít állandó és stabil munkalehetőséget. 2023-ra az áruházlánc összes egysége megújult, így a bajai üzletet is az új arculatnak megfelelően alakították ki, a vállalat fenntarthatósági céljait és a vásárlók igényeit is szem előtt tartva. A teljes LED-es világítás és a korszerű hűtési és légkondicionáló rendszer hozzájárulnak az energiahatékonysághoz: az üvegajtókkal és klímasemleges hűtőközeggel felszerelt hűtők nemcsak halk működésűek, hanem a villamosenergia-fogyasztásuk is alacsony.

Büszkék vagyunk rá, hogy egy újabb üzletünket nyithattuk meg, méghozzá egy olyan frekventált helyszínen, ami a környékbelieknek és a távolabbról érkezőknek egyaránt könnyen megközelíthető. Folyamatos célunk, hogy az ország minél több területén legyünk jelen és minél szélesebb kör számára tegyük elérhetővé a megfizethető árú, ugyanakkor kiváló minőségű termékeinket. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük üzlethálózatunkat

– mondta Kazatsay Eszter, az áruházlánc magyarországi kommunikációs vezetője.

Címlapkép: Getty Images

