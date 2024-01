Ez fájni fog rengeteg magyar melósnak: kettészakadt a vidék, erre sokan nem számítottak

A munkanélküliség egyre nő, a munkáltatók pedig egyre nehezebben találnak szakképzett munkavállalót. Ezzel párhuzamosan a dolgozók egyre óvatosabbak, inkább megalkuvást választják, hogy az addigi életszínvonalukat fenntarthassák. A helyzetük pedig sajnos 2024-ben sem lesz sokkal könnyebb a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint.

A 2023-as gazdasági mutatók szinte mindegyike mínuszt mutat, így a recesszió tagadhatatlan, amit a magas inflációs környezet, a magas kamatok is nehezítettek. Ez nem csak magyar jelenség, ám a mértéke az Európai Unión belül Magyarországon volt az egyik legnagyobb. Sikerült ugyanakkor a foglalkoztatottak számát növelni, miközben az inaktívak száma is csökkent. Látszólag csökkent az elmúlt évek munkaerőpiaci feszessége is, közel 25 százalékkal csökkent az álláshelyek száma 2022-höz képest - írta a Pénzcentrum.

Mindeközben a bejelentkezők száma fokozatosan nőtt és már olyan szakmák képviselői is megjelentek a munkaerőpiacon álláskeresőként, akiket évek óta nem lehetett, csak fejvadászattal találni a piacon – foglalta össze a tavalyi év legfontosabb munkaerőpiaci tendenciáit Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Utóbbi kapcsán megjegyezte, a jelenség oka, hogy az elmúlt években tapasztalható válságból, válságba haladó recessziós hullám teljesen kimerítette a vállalkozások egy részét, ezért a legtöbb cég már nem töltötte be a nyitott pozícióit, leállította a fejlesztéseit, illetve egyesek odáig merészkedtek, hogy kisebb csoportokat is elkezdtek elbocsátani. A legrosszabbul persze azok a cégek jártak, amelyek nem is élték túl a 2023-as évet.

Emellett a szakember szerint egy komoly reálbércsökkenéssel is számolni kellett 2023-ban, aminek megállítása a statisztikák szerint mostanra sikerült ugyan, de a munkavállalók ezt nem így érzik. Ez pedig azért is fontos, mert a Trenkwalder tavalyi felmérése szerint a magyar munkavállalók mobilitási készsége nagyban függ a reáljövedelmüktől.

Végül a tavalyi évvel kapcsolatban Nógrádi József elmondta azt is, összességében

nőtt a munkanélküliség, ami azért veszélyes, mert eközben nem kevés külföldi munkavállaló is megjelent hazánkban.

Továbbá emelkedett a külföldre vándoroltak, illetve, hazai lakcímmel rendelkező, de külföldön foglalkoztatottak száma is. Magyarul egy csökkenő népességszám mellett növekszik ugyan a foglalkoztatottak aránya, azonban a magasabban kvalifikáltakat elszívja a nemzetközi piac, miközben az alacsonyabb képzettséggel bírók nem képesek betölteni a nyitott pozíciókat, mivel vagy nincs hozzá megfelelő képzettségük, vagy mert nem elég motiváltak. Így nem tudják felvenni a versenyt a külföldi, jellemzően „harmadik országból” érkező munkavállalókkal.

Rengetegen dolgoznak nyugdíj mellett is. A tavalyi mutatók szerint így is az 55–64 évesek körében tovább nőtt a foglalkoztatottság, már 70,0 százaléknyian dolgoznak, amihez hozzájárult a nők nyugdíj melletti munkavállalása is.

