Megszorongatta a magyarokat az infláció: ezt a réteget sújtotta leginkább az áremelkedés

Pénzcentrum 2024.01.18. 08:35 Megosztom

Akárcsak 2022-ben, úgy a még súlyosabb 2023-as infláció is az alacsony jövedelemmel rendelkező magyar háztartásokat és a nyugdíjasokat sújtotta leginkább. Ahogy a Pénzcentrum írja, eközben a legmagasabb jövedelemmel rendelkező családok kevésbé érezték meg a pokoli drágulást. Legdurvábban az élelmiszer-, és a háztartási energiaárak nőttek, ezek nagyon mélyre nyúltak a lakosság pénztárcáiban. Ehhez képest a ruházati termékek kevésbé, míg a tartós fogyasztási cikkek jócskán aláadtak a drágulásból. A portál most annak járt utána, mekkora sokként érte hazánk különböző rétegeit a 2023-ban is tomboló infláció.

Mint azt a portál megfogalmazta: a legfrissebb összesített adatok egyértelműen azt mutatják, hogy Magyarországon a nyugdíjasoknak drágult leginkább az életük 2023-ban. Az ő átlagos inflációjuk ugyanis 18,3 százalék volt 2023-ban, miközben az országos átlagos infláció 17,6 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasoknak az átlagnál még 0,7 százalékponttal magasabb inflációval kellett megküzdeniük 2023-ban. Ugyancsak rájárt a rúd az alacsony jövedelmű háztartásokra is, az ő éves inflációjuk is magasabb volt ugyanis, mint az átlagnak. Egészen pontosan 18,1 százalékos. Mindez azt mutatja, hogy a 2023-as drágulás a két leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportot sújtotta leginkább, a legszegényebbeket és az idősöket. Ezzel szemben, a közepes jövedelmű, a magas jövedelmű, de még a 3 vagy több gyermekes háztartások esetében is az országos átlagos inflációtól elmaradt a drágulásuk. A közepes jövedelműeknek ugyanis 17,7-es, a magas jövedelműeknek 17,1-es, míg a 3 vagy több gyermekes háztartásoknak 17,3 százalékos volt az inflációjuk 2023-ban. Az adatok tehát azt mutatják, hogy legkevésbé pont a leggazdagabbakat sújtotta a tavalyi évben tapasztalható átlagos drágulás. Az adatokat elemezve érdemes azt is megemlíteni, hogy 2022-ben is nagyon hasonló volt a helyzet. Akkor az éves, országos drágulás mértéke 14,5 százalékos volt, ehhez képest az alacsony jövedelmű háztartások és a nyugdíjasok háztartásoké holtversenyben 15,2 százalékpontos volt. A különbség tehát akkor is 0,7 százalékpontos volt, és emellett a tavalyelőtti évben is a magas jövedelműek úszták meg leginkább, az ő éves átlagos inflációjuk 13,8 százalékos volt. Két éve már tehát, hogy a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év egyik legsúlyosabb inflációs válsága a legszegényebbeket és a nyugdíjasokat sújtja leginkább, és a leggazdagabbakat legkevésbé. Mi történt a boltokban, mi történt a szolgálatátósokkal? Hogyan változtak az árak havi léptékben? Erről még többet ide kattintva olvashatunk. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!