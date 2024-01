Döbbenetes: bezárásokra készül az Orbán-kormány, lakat kerülhet 60 vidéki iskolára

Félszáznál is több állami fenntartású, kis tanulói létszámú közoktatási intézmény zárhat be az Orbán-kormány. A tervek szerint mintegy 60 olyan iskolára kerül lakat, amelyekben 7 fős vagy annál is kisebb létszámú osztályok vannak. Úgy tudják, a papíron már létező, adatokkal és számításokkal alátámasztott, tervezett intézkedéssel a kormány megvárná a június 9-i önkormányzati választásokat - idézi a Népszava a Hvg360 értesülését.

Elérkezettnek látja az időt az Orbán-kormány arra, hogy kimondja a kistelepülések miniiskoláira a halálos ítéletét, de politikai okokból a júniusi önkormányzati választásokat még megvárja ezzel - írja a hvg360. A portál kormányzati forrásból megtudta: ez a tervezett lépés országszerte több tucat kis tanulói létszámú intézmény megszüntetését jelenti még ebben az évben. A kormány állítólag nem fogja bezárásnak hívni az intézkedést, hanem "racionalizálás" vagy "struktúraátalakítás" munkacímen fut. A tervek szerint mintegy 60 olyan iskolát zárnának be, amelyekben 7 fős vagy annál is kisebb létszámú osztályok vannak. Úgy tudják, a papíron már létező, adatokkal és számításokkal alátámasztott, tervezett intézkedéssel a kormány megvárná a június 9-i önkormányzati választásokat. Egy iskolabezárás miatti elégedetlenség könnyen veszélyeztetheti egy-egy kormánypárti polgármester újraválasztását. A kis létszámú iskolák bezárásának terve különböző formákban, de legalább 7-8 éve visszatérő ötlet, politikai veszélyei miatt eddig nem lépte meg az Orbán-kormány. Azonban nem mindegy, hogyan tálalja azt az intézkedést, ami összességében jelentős számú szavazót nem érint, látványos, de nem lehet érdemi összeget megtakarítani vele. Az iskolabezárások valódi oka a tanárhiány. Az érintett kisiskolákban ugyanis jellemzően most is csak tanítók vannak, szaktanár legfeljebb utazó óraadóként. Címlapkép: Getty Images