Hivatalos! Fontos változás élesedik az SZÉP-kártyáknál, ezt jobb ha tudod

Mindhárom szolgáltató tervezi a kártya érintésmentes használatát, az egyik már be is vezette.

A K&H Bank már bevezette ügyfelei számára a SZÉP-kártya érintésmentes használatát, de a hírek szerint hamarosan a másik két, hazai bank kínálatában lévő pihenőkártya tulajdonosai is élhetnek a lehetőséggel – közölte az economx.hu.

A K&H Bank mind közül elsőként tette lehetővé saját, SZÉP-kártyával is rendelkező bankszámla-tulajdonosai számára, hogy digitálisan is fizethessenek kártyájukkal, ezért a portál megkérdezte a másik két, SZÉP-kártyát is kínáló bankot a kártya digitalizációjával kapcsolatban.

Az MBH Bankban jelenleg is vizsgálják a digitális SZÉP-kártya bevezetésének lehetőségét, felmérik az ügyfeleik igényeit is ezzel kapcsolatban. Az MKB-s SZÉP-kártyával rendelkező ügyfeleknek azonban már most is van lehetőségük arra, hogy hozzáférjenek a cafeteriajuttatásaikhoz szükséges alapvető funkciókhoz digitálisan. A bank appján keresztül tudják aktiválni vagy letiltani SZÉP-kártyájukat, megtekinthetik a számlaegyenlegüket, számlatörténetüket, és internetes előfizetést is indíthatnak onnan.

A harmadik kibocsátó, az OTP Bank stratégiai elképzelései között szintén szerepel a kártya digitalizálása, de az elfogadóhelyek számának növekedése ügyfeleik számára jelenleg az elsődleges, így elsősorban most a hálózat bővítésére koncentrálnak.

Az MBH Bank ügyfelei közel 40 ezer elfogadóhely között válogathatnak, a K&H-nál több mint 41 ezer a SZÉP-kártyás elfogadóhely, az OTP Banknál pedig az elfogadóhelyek száma már átlépte a 60 ezer felhasználót. A K&H digitális SZÉP-kártyát egyébként nem lehet az összes elfogadóhelyen használni, egyelőre hatezer esetében van erre lehetőség, 2024 közepére azonban a teljes hálózaton elérhetővé teszi az érintéses fizetést a bank.

Címlapkép: Getty Images