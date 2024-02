2024-ben is nagyot kaszálhatunk ezekkel a szakmákkal: de miért vágnak bele olyan kevesen?

Az egyes hivatások elismertsége, anyagi megbecsültsége országonként, koronként drasztikusan változik. Egész más volt a megítélése például az orvos vagy az ügyvéd szakmának egy évtizede, vagy egy évszázada, de akár egy év alatt is rengeteg változhat a kialakult kép egy-egy foglalkozásról. A Pénzcentrum, ahogy 2023-ban, idén is elvégezte felmérését annak kapcsán, hogy milyen az egyes szakmák megítélése Magyarországon.

Ahogy a portál írja, az olvasóik válaszai alapján felállított rangsorból kiderül, milyen szakmát ajánlanának a legtöbben most a fiatalok számára:

A TOP5 legelismertebbnek ítélt szakma idén is az ügyvéd, az orvos, a programozó, a mérnök és a bankár, ahogy 2023-ban és 2021-ben volt. Mindössze a sorrend változik: négy éve még az orvosok álltak az élen, 2023-ban viszont az ügyvédek átvették a vezetést, és még a programozókat is elismertebbnek tartották a válaszadók az orvosoknál. 2024-ben maradtak az ügyvédek az elsők a rangsorban, másodikak pedig az orvosok lettek, harmadikak a programozók.

További változás, hogy az újságíró szakma két hellyel visszacsúszott a rangsorban elismertségét tekintve - ez alapján a fodrászok, kozmetikusok, stb. és a mezőgazdasági vállalkozók munkája ma már nagyobb megbecsültségnek örvend. A tanárok elismertsége viszont javulást mutat 2023-hoz képest: akkor a 21. helyen álltak a 25-ből, idén feljöttek a 17. helyre az ápolókat megelőzve. Az óvodapedagógusok is előrébb kapaszkodtak a rangsorban, míg a bolti eladók, hulladékkezelők hátrébb sorolódtak. A rangsor legvége változatlan: továbbra is csak a közmunkások kevésbé elismertek, mint a könyvtárosok, még egy szociális munkás, vagy postás is jobb megítélés alá esik.

Mely fontos szakmákat nem becsülnek meg a magyarok? Mely fontos szakmák nincsenek jól megfizetve? Milyen szakmát ajánlanak a magyarok a pályakezdő fiataloknak? Ez is kiderül a Pénzcentrum teljes cikkében, ide kattintva olvashatjuk is.

Címlapkép: Getty Images